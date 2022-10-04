宅男女神鄭家純（藝名雞排妹）在臉書粉專抨擊自己的大腿18歲時被元和雅醫美診所抽脂抽壞，同時爆料該診所糾紛不少，院內員工還會偷看女性私密照，元和雅不滿提告妨害名譽遭高雄地檢署偵結不起訴，日前聲請再議，4日遭高雄高分檢駁回。

雞排妹2020年12月在個人臉書粉專貼文指出，自己大腿做過兩次抽脂手術，18歲時在元和雅做壞了，導致得另找醫美做第二次補救。一周後雞排妹又爆料，轉貼多名宣稱也遭元和雅整壞的病患來信，甚至還有病患踢爆「男諮詢師會看女客和代言女星的術前裸照、陰道緊實術前照，一起笑一起討論」，雞排妹還強調「支持挺身反抗元和雅」。元和雅認為名譽受損，憤而提告。

雞排妹表示，確實在2012年3月和元和雅診所簽訂肖像權合約，但當時她尚未成年，在書寫「感謝元和雅診所」是為了感謝他們買她的寫真集。她的大腿抽脂部位確實如臉書上所寫的有問題、需要修護，也確實找了其他醫師評估後補救。

「這些病患都是20歲的年輕人，不知道主張自己的權利，誤信診所會幫她們修護！」雞排妹強調，元和雅有非常多醫美糾紛，身為公眾人物，擁有話語權，更該為市民發聲，她確實收到不少元和雅術後的照片和病患與員工對話的紀錄，內容都是「不提告協議書」。在她協助下，確實幫助某些病患爭取到權益，元和雅也付出責任。

雞排妹還說，其中一個爆料者就是元和雅的前員工，也是元和雅執行長的臉書好友，提供她爆料訊息後，才轉貼在臉書，熱心提醒大家注意謹慎選擇醫美診所，而不是攻擊或詆毀元和雅。

雞排妹還酸，若要真的詆毀元和雅的商譽，她大可請匿名的網軍直接針對元和雅負評。

檢方認為，整形結果是美是醜，是個人主觀想法。一般人接受整形手術後，本來就可針對自身狀況及手術成果評論，沒有所謂真不真實。何況消費行為的主觀感受本來就是見仁見智，好評負評都算正常。雞排妹的言論也不是憑空捏造或惡意為之，也算替病患發聲、爭取權利，她的貼文更是可受公評的善意言論，不算加重誹謗。

檢方強調，元和雅具有相當規模，又是有知名度的醫美診所，全國客戶眾多，對於整形技術和客戶隱私等議題，應屬可受公評之事，也是言論自由，認定雞排妹罪嫌不足，處分不起訴。

針對此案元和雅表示，雞排妹自稱「做壞了」迄今均未提出任何證明，且雞排妹2012年年3月做完手術後隨即拍攝寫真集，寫真集於當年8月出版。寫真集中的照片就是抽脂手術術後照，腿部曲線完美，並無任何「做壞了」等情形，也與雞排妹的言論相反。

「難道雞排妹寫真集內容都是修圖而來？」元和雅認為雞排妹的言論客觀上足以貶損元和雅診所之名譽，主觀上亦未為任何之查證，顯然有誹謗元和雅診所之犯意，將在收受不起訴處分書後依法提起再議。

高雄高分檢認為，雞排妹所言是親身體驗後的主觀意見表達，屬與消費者公共利益有關的可受公評事項，原處分已查明相關事證，並無偵查未完備情事，元和雅再議無理由，予以駁回。