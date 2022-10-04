國境即將解封，國內觀光旅宿可望迎來新一波復甦曙光，高市勞工局為協助旅館業者解決迫在眉梢的缺工問題，除辦理就業媒合徵才活動外，也召開今年度第3場中高齡職務再設計審查會，通過首件旅宿業者省力輔具申請，希望透過提供就業輔具，讓從事旅宿業工作的中高齡者可以更輕鬆省力，延長工作意願，業者也可以順利招募更多的橘世代長者投入。

隨著全球逐漸解封，高雄市勞工局在8月中旬，就曾拜訪高雄市旅舘商業同業公會討論國境解封後的因應對策。就有業者提出，現有員工普遍為中高齡者，但體能隨著年齡增長而衰退，原本得心應手的清潔整理房務工作也變得越來越吃力，但像這種重體力的例行性工作也較難獲得年輕求職者青睞，盼政府伸出援手協助留才、求才。

勞工局訓就中心隨後立即輔導業者，透過「中高齡職務再設計計畫」，並在九九重陽節前夕，召開今年度第3場中高齡職務再設計審查會，決議補助電動四輪搬運車、手推式掃地機及手動式吸塵掃地機等省力輔具，未來將可幫助在職中高齡員工更有效率完成房務工作，避免造成肌肉骨骼傷害，同時也讓業者可以提供更多的中高齡工作機會。

訓就中心楊茹憶主任表示，該計畫補助就業輔具，讓中高齡工作者可以更省力從事工作，申請者多以製造業者為主，但高雄市幅員廣闊，包括旅宿業、農漁業等地緣性的就業場域，也有許多在地中高齡、高齡的長者投入工作。這次審查該間旅宿業者所申請的補助品項，經過委員多方討論後決議通過，希望可以協助旅宿業的受僱長者工作順利「九九」，未來也可鼓勵更多的旅宿業者提出申請，也期盼藉由協助徵才、留才雙管齊下，紓解旅宿業的缺工燃眉之急。

勞工局提醒，2023年「繼續僱用高齡者補助計畫」申請只到2022年10月31日止，即將入尾聲，呼籲雇主趕緊把握機會提出申請，繼續僱用2023年將滿65歲，且任職已滿3個月以上的在職員工，可提出申請，經審查符合相關條件，事業單位每僱用一位高齡勞工，最長可領18個月，最高可領25萬8000元補助，有意願申請的事業單位，請就近洽詢高雄市各就業服務站。

旅宿業房務中高齡就業