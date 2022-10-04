台北市政府辦理之「2022台北市線上經貿拓銷團」，泰國台灣形象展中邀集26家台北市廠商組成台北主題館，展覽期間與34位海外買主安排45場次視訊洽談，創造1225萬美元商機。北市產業局2022年以「生技領航、智鏈全球」為主軸，偕同本市企業透過虛實並進，搶攻全球市場，截至目前為止包括6月中東非洲、8-9月馬來西亞與泰國台灣形象展，總計已協助75家北市優質企業與267位海外買主進行470場次連線洽談，累計創造逾4632.3萬美元採購商機。

2022年東南亞各國朝向疫後新生活，泰國境內各式各樣的實體展覽熱鬧展開，本次泰國台灣形象展除了設置「線上展館」，也有「海外實體展」盛大開幕，台北主題館集結電子與智慧科技產業、居家生活與文具、農產食品、精巧手工具、OK繃與汽車零配件等多樣化優質產品展出。其中，泰國曼谷的海外實體會場_SIAM PARAGON, FASHION HALL設計「台北主題館」的專屬展示櫃以及設置海外視訊洽談媒合區，挑選符合shopping mall的消費者屬性，包含生活用品、食品與智慧機車共享平台等商品展出，並搭配網紅行銷宣傳曝光，展現北市產業好實力。

泰國買主喜愛創新解決方案與台灣食品，因此，本次展出中，汽機車共享平台、監控與車隊管理軟體諮詢度相較其他產業高，另外，食品也是本次展覽的一大亮點，此兩項目亦為台北主題館在海外實體展出的主打產品。參展企業們分享參加台北市經貿拓銷計畫，該展內容豐富，友善資源不足的新創公司，非常感謝北市府願意讓他們的產品被世界看見。尤其是到現地展出、或是網紅開箱影片拍攝，都是資金有限的他們較難辦到的宣傳方式。另外，參展商回饋本次媒合較以往活動更為精準，預約洽談的買主都是原先預期的類型，有助於找到理想的合作對象與在東南亞打開品牌知名度，收穫滿滿。

今年「2022台北市線上經貿拓銷計畫」接連展現亮眼成績，10月將接力交棒最終場的線上媒合會活動(南亞)。