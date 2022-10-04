重陽節長輩樂享天倫，但還是有許多老人購屋扛貸！台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料，統計今年上半年銀髮族的購屋貸款狀況，總計全國約9.4萬的新增樣本數當中，申貸者逾65歲的案件，佔比約1.5%，其中佔比的是台北市，高達4.3%，遙遙領先其他都會，且購屋平均鑑估值為3376.9萬元，總價也比其餘五都千萬左右的均價，高出近一倍，顯示首都銀髮族的負擔能力出眾，堪稱是「資深富翁」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前全國購屋的主力年齡層是35~45歲，約佔36.6%，若承做30年貸款，可望在退休前財富自由，因此有些銀行會限定貸款人年齡+貸款年期需小於75歲，不過若財力條件佳，仍有彈性調整空間。而年過65歲還新承做房貸購屋者，其中不乏是買第二屋以上的置產族，因此財力有一定基礎，平均購屋坪數都超過40坪以上，當中又以台南長輩最大氣，購買坪數最高，達61.1坪。

張旭嵐指出，銀髮族的理財觀呈現「北積極、南保守」，中南部長輩不愛欠銀行錢，加上房價相對親民，許多有財力的長輩，傾向購屋不貸款或提高自備款比例，也常見捧現金買房，因此南二都的高齡族群的貸款佔比都在1%以內；而台北市一間換屋宅動輒好幾千萬，因此對貸款的需求度高，且雙北的「資深高資產族」頗有理財投資觀念，樂於用最低自備款來購屋，再將資金做其他理財投資規劃，因此申貸購屋的比例也是六都之最。

第一建經研究中心副理張菱育表示，根據勞動部最新調查，勞工平均退休年齡為61.3歲，對銀行來說，沒有固定收入的退休族，還款能力相對弱，因此普遍貸款條件不如中壯年首購族；但對多數行庫而言，申貸人的財力是比年齡更優先的考量，所以若是早已財富自由的「資產型長輩」，仍有機會取得優惠的貸款條件。

張菱育進一步指出，若銀髮族本身在銀行就是有投資或常往來的VIP理財客戶，在行庫眼中，是相當值得爭取的頂級客戶，加上北部都會區的行庫眾多，業務競爭激烈，為了吸引銀髮富豪的青睞，銀行利率優惠的意願也較高，使台北市的長輩貸款利率明顯優於其他都會。