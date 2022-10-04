25歲大陸女星沈月外貌青春、甜美，曾出演《流星花園》等多部人氣作品，交往對象是因戲結緣的男星孫寧，不過近來網路瘋傳她7年前的微博發言截圖，內容疑似回應女同性戀紀錄片的受訪者，寫下「我和她沒有什麼特別的故事可以幫到妳」，也向對方提及「我也想跟她一人生一隻」，似乎男女通吃。

沈月是在2017年出演校園劇《致我們單純的小美好》走紅，後來也接演不少影視作品，而去年她其實被拍到與《小美好》的男配角孫寧，有超親密互動讓戀情曝光，可見到穿著外出服的沈月，由男方超貼心騎機車接送，還被貼心協助整理帽子的位置，互動像極了一對小情侶，令網友感覺周圍冒起了粉紅色的泡泡。

然而，有網友挖出她7年前在微博的發言，見有人曾公開徵求「女同性戀」出鏡受訪交往的故事，令沈月見到後主動分享感情史，「同編導生，我和『她』沒什麼特別的故事可以幫到妳，但是祝一切順利」，另一篇文則寫「我也要跟她一人生一隻，生出來的寶寶長得像我倆呵呵」，並不忘標註發文者的帳戶，才讓喜歡女生的傳聞瘋傳。

沈月回文提到有個「她」，讓雙性戀傳聞瘋傳開來。(圖/沈月 微博)

沈月回覆想和「疑似女友」的對象生寶寶，讓雙性戀謠言瘋傳開來。(圖/微博)

不過由於沈月已有男友孫寧，因此她被推斷為是雙性戀，讓部分網友頗感訝異：「震驚！沈月是雙性戀？」、「這麼看似乎是喜歡女生的啊？第一眼就覺得是雙」；不過多數網友一面倒支持，「每個人的取向都值得被尊重」、「雙犯法嗎？美女的是關妳Ｘ事」、「感情裡沒有欺騙別人，其他人有什麼資格指指點點」、「這是個人自由」。