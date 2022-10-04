國立故宮博物院今年度舉辦「故宮創藝玩—數位微型特展」，首站在台中市潭子國小展出。（楊瓊攖服務處提供）

故宮讓學生透過科技互動方式認識文物，更能體驗科技在學習上的創新與改變。（楊瓊攖服務處提供）

國立故宮博物院今年度舉辦「故宮創藝玩—數位微型特展」，以巡迴方式前進校園，將故宮典藏融入在地特色進行文物轉譯及再創，並應用於博物館與數位教育活動中。立委楊瓊瓔說，展覽內容含VR體驗區、複製文物、雲端學習區及遊戲式教案展示區，充分展現近年故宮運用最新科技發展藝術類學習教案的成果。

楊瓊瓔說，故宮特展首站在她邀請下，於3日至14日在潭子國小展出，提供中市幼稚園及中小學班級預約前往體驗。除展出故宮應用科技進行各項數位教學展示，更結合潭子國小蝴蝶復育的生態教育校園特色；讓觀眾能夠近距離仔細欣賞，讓孩子從生命經驗出發進而拓展其文化視野及美感經驗。

潭子國小校長陳銘鎮指出，故宮文物對國小學生較有距離感，故宮博物院今年首站到該校展出，數位微型特展結合創意科技呈現，讓學生透過科技互動方式認識故宮文物，引發師生對故宮文物的興趣；用親近人的展覽方式與學童互動，讓看展覽的人透過不同學習角度，認識故宮院藏文物精髓。

國立故宮博物院表示，後疫情時代運用科技載具學習已是無法抵擋的趨勢，因應科技進步及社會轉變，將故宮文物進行科技轉譯，並利用新興科技帶入校園，是當前進行文化傳播的重要任務之一。故宮培養學生多元學習、近距離賞玩故宮國寶，並轉化為創作的優雅意境，讓孩子們人文與科技素養兼得！

楊瓊瓔強調，「故宮創藝玩—數位微型特展」是一個為期一年，深入全台各地的快閃展覽。目的是為了推廣故宮近年發展的博物館數位教育成果；潭子國小與故宮博物院合作展出數位微型特展就是一個成功模式，讓學生透過科技互動方式認識故宮文物，更能體驗科技在學習上的創新改變。