國民黨新竹縣長選參人楊文科競選總部打造童趣風格，規畫球池區、賽車吧檯區及室內外打卡牆，每周末舉辦親子活動，8日首場以線上報名，邀民眾與Mr. One和楊文科一起玩木箱鼓，9日則由歌手邱廉欽、游怡婷演唱客家金曲，讓親子假日FUN輕鬆！

楊文科競選總部表示，楊文科過去4年來積極改善新竹縣的育兒環境，包含籌設新校、重劃學區、提高新生兒營養補助減輕父母的育兒壓力、積極推動聰明營養午餐，未來還要推動雙語、國際、數位教育，佈建一鄉鎮一特色公園等，都是為孩子的未來著想。

楊文科希望年底縣長選舉能是一場高水準的選戰，跳脫鬥爭、批判的選舉文化，因此將競選總部打造成孩子的樂園，並規畫系列活動，期望拉近與民眾的距離。

首場活動選在8日登場，邀請到參與過上千場演出的Mr.One木箱鼓，民眾只要透過線上報名就有機會與楊文科一同體驗，感受雙手打擊木箱鼓的節奏與樂趣。9日則由金曲獎客語歌手邱廉欽、新竹縣客家新曲獎得主游怡婷一展好歌喉。木箱鼓活動採線上報名到額滿為止，網址https://reurl.cc/eOK3rW

楊競總指出，接下來每個週末也都安排各樂團精采演出及親子DIY體驗活動，如3D魔法列印筆、萬聖節手作、魔幻氣球及魔術等，活動一直持續到11月20日，只要關注楊文科粉絲專頁，就能接收到第一手活動訊息。

另外，系列活動中部分手作與體驗課程將於楊文科臉書粉絲專頁開放線上報名，因活動名額有限，報名成功以電子信件通知為主，其餘表演活動人人都能參與，期望打造成為新竹縣最歡樂的競選總部。