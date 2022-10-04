國門開放在即，申辦護照人潮湧現，外交部領事事務局副局長陳尚友今天表示，過去一周申辦護照的件數是政府宣布解封日期前的兩倍，不過領務局已經做好相關準備，請國人同胞放心。

政府9月底宣布10月13日起入境「0＋7」新措施，出國潮蓄勢待發。陳尚友說，在疫情之前的2019年，一年的護照發行量大概是174萬本1千本，疫情爆發後陡降只剩下約五分之一，2020年只有31萬6千本。

去年疫情更嚴峻，護照申辦將數降到23萬3千多本；今年疫情比較舒緩，截至9月30日為止，發行量總共是38萬6千本 。

陳尚友表示，今年以來，全國每天護照發行量約3千本，但是從9月26日起增加到每天約4千8百本，昨天則是約5千8百本，過去一周平均每天5千3百本，「政府宣布0＋7開始，申請量是將近過去兩倍。」

陳尚友指出，領務局已經做好相關準備，包括開放櫃檯、加開人力、以及原物料的準備，請國人同胞放心。