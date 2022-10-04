高雄輕軌C20台鐵美術館站到C24愛心之心站明（5）日將試營運，高雄市長陳其邁昨指，輕軌在前市長韓國瑜任內「說停就停」，延宕快2年，引發藍綠互槓。今民進黨團再轟，韓任內毫無作為，議員更打壓成弊案，國民黨應該道歉。藍營則回嗆，民進黨只會蹭韓，選舉到了沒人性。
陳其邁昨在臉書提及，高雄輕軌目標要打造環狀線，但在2018年前任市長一上任後，因為害怕美術館、大順路的爭議，説停就停，延宕了快2年。當時，捷運局的同仁充滿了挫折，士氣低到了谷底，而自己上任後努力追回落後的進度。
針對前高雄市副市長葉匡時昨反擊，「停工之說」是在胡扯，當時是暫停工程傾聽民意，也提許多規畫方案，才有陳其邁團隊後來的成果。對此，高雄市議會民進黨團今開記者會反批，民進黨團總召鄭光峰痛斥，葉匡時藉機收割，應予譴責。
綠營黨團幹事長黃文益狠酸，韓團隊寄生市府期間毫無建樹，如今現在龍貓隧道要通車了，才來攬功勞欺騙市民。同黨議員高閔琳痛批，國民黨還把輕軌車廂購置案抹黑成弊案，結果法院簽結查無不法，證明是冤案。議員林智鴻則批，柯團隊及國民黨議員胡扯無知，呼籲停止唱衰高雄，讓高雄大步向行。
國民黨高雄市議員黃紹庭反擊說，當時美術路段爭議多、陳抗多，韓市府捷運局、交通局開了多場公聽會，做了很多輕軌優化計畫，這也是後來陳市長所提出的9大優化內容，奉勸民進黨議員不要因為韓市長要出來助選，就要來蹭韓市長的聲量，「選舉到了沒人性，這就是民進黨」。
黃紹庭也質疑，輕軌大順路段路面AC復原工程標案恐有弊案，捷運局將路面刨鋪工程收回，委由市府養工處承包商施作，工程費增加約1000萬元，懷疑內神通外鬼，圖利特定廠商，奉勸捷運局不要再說謊，否則不排除提告。
對此，高雄市副市長林欽榮澄清，絕無圖利他人，經市長指示調查後，沒有違反採購法的疑慮。兩者比較的話，契約經費單價計算方式不同，但以相同條件計算，委由養工處每平方公尺是400元、統包商聯鋼則是412元，養工處還比較便宜。
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