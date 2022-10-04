國民黨高雄市議員黃紹庭奉勸民進黨議員不要因為韓市長要出來助選，就要來蹭韓市長的聲量，「選舉到了沒人性，這就是民進黨」。（柯宗緯攝）

高雄輕軌C20台鐵美術館站到C24愛心之心站明（5）日將試營運，高雄市長陳其邁昨指，輕軌在前市長韓國瑜任內「說停就停」，延宕快2年，引發藍綠互槓。今民進黨團再轟，韓任內毫無作為，議員更打壓成弊案，國民黨應該道歉。藍營則回嗆，民進黨只會蹭韓，選舉到了沒人性。

陳其邁昨在臉書提及，高雄輕軌目標要打造環狀線，但在2018年前任市長一上任後，因為害怕美術館、大順路的爭議，説停就停，延宕了快2年。當時，捷運局的同仁充滿了挫折，士氣低到了谷底，而自己上任後努力追回落後的進度。

針對前高雄市副市長葉匡時昨反擊，「停工之說」是在胡扯，當時是暫停工程傾聽民意，也提許多規畫方案，才有陳其邁團隊後來的成果。對此，高雄市議會民進黨團今開記者會反批，民進黨團總召鄭光峰痛斥，葉匡時藉機收割，應予譴責。

綠營黨團幹事長黃文益狠酸，韓團隊寄生市府期間毫無建樹，如今現在龍貓隧道要通車了，才來攬功勞欺騙市民。同黨議員高閔琳痛批，國民黨還把輕軌車廂購置案抹黑成弊案，結果法院簽結查無不法，證明是冤案。議員林智鴻則批，柯團隊及國民黨議員胡扯無知，呼籲停止唱衰高雄，讓高雄大步向行。

國民黨高雄市議員黃紹庭反擊說，當時美術路段爭議多、陳抗多，韓市府捷運局、交通局開了多場公聽會，做了很多輕軌優化計畫，這也是後來陳市長所提出的9大優化內容，奉勸民進黨議員不要因為韓市長要出來助選，就要來蹭韓市長的聲量，「選舉到了沒人性，這就是民進黨」。

黃紹庭也質疑，輕軌大順路段路面AC復原工程標案恐有弊案，捷運局將路面刨鋪工程收回，委由市府養工處承包商施作，工程費增加約1000萬元，懷疑內神通外鬼，圖利特定廠商，奉勸捷運局不要再說謊，否則不排除提告。

對此，高雄市副市長林欽榮澄清，絕無圖利他人，經市長指示調查後，沒有違反採購法的疑慮。兩者比較的話，契約經費單價計算方式不同，但以相同條件計算，委由養工處每平方公尺是400元、統包商聯鋼則是412元，養工處還比較便宜。