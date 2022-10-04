九九重陽節，民進黨新北市議會黨團指出，新北市老年人口逐漸上升，福利保障卻是不足，以敬老卡來看，市府將敬老卡使用範圍規定在只有搭乘公車捷運，先讓整體的使用量大幅減少，在至議場上表示預算不足不能開放在其他使用，至今仍不見改革決心。總召集人陳啟能議員表示，市府寧願花上千萬甚至上億的預算流用到行銷包裝市長及市府形象經費上，也不願意挪用至社福預算，相當可惡。

副總召集人李倩萍表示，台北市將今年敬老卡每月的結餘款再加上二備金發給長者660元儲值金回饋，不但促進經濟效益還將長者的權益還給長者本身。反觀新北市卻是一毛不拔，不給長輩福利，還說長輩使用率不高，專在社福預算上「卡油老人」。

李倩萍強調，重陽敬老是弘揚孝道更是福利檢視，目前新北市長輩約65萬人，其中需要假牙的長輩更不斷增加，但市府不僅未全盤考量口腔保健的重要性，更忽視真正需要這些社會福利的人，並以老人健保費補助或是重陽禮金等其他福利來混淆視聽，就是不補助長輩老人假牙更換。

陳啟能表示，新北市雖然表面上每個月會發給65歲以上長者480點，但該月如果沒有花完則在次月歸零後再給480點，臺北市還將敬老卡結餘款還給北市長者，反觀新北地方長者常常表示不是不用敬老卡，是敬老卡不好用，因此在重陽節這天還是要向市府呼籲，正視新北長者需求，不求將結餘款發還長者，但應該優先擴大本市敬老卡使用範圍，不要「卡油老人」！