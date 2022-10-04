女星許鈞鈞擁有天使臉孔與纖細身材，因在八點檔連戲劇《一家團圓》中飾演艷麗反派莫妮卡，並在劇中展現精湛又自然的演技而受到眾人矚目。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日也分享前往美式賣場Costco時遭人側目的事件，原本還以為是自己的高人氣被人認出來，沒想到得知真相後讓她糗到迅速逃離現場。

許鈞鈞日前在個人IG上PO出小露蠻腰的照片，並發文表示不久前與朋友一起去逛Costco時，一直遭到路人側目、竊竊私語，原本以為自己可能又被認出就是戲中的莫妮卡而不以為意，但當她發現越來越多人注目她的同時，朋友也回頭看著她表示「欸~你衣服穿反了」，吊牌還穩穩地掛在頸間，讓她當下超級尷尬，也秒懂了遭人側目的原因，但諾大的賣場竟沒有一間更衣室，最後她只好鎮定的買完東西迅速逃離賣場，才結束這場尷尬的危機。

網友看到後也忍不住大笑「哈哈哈哈莫妮卡好ㄎㄧㄤ」、「鈞鈞姐姐怎麼那麼可愛啦！」、「不意外妳把衣服穿反了啊」、「看完後面我真的大笑，妳怎麼那麼可愛啦」、「許小姐：衣服穿反了，請到洗手間換了」、「疑似演戲後的(症狀)，太投入角色會這樣，現在覺得莫妮卡才是妳是真名，許鈞鈞是藝名」、「穿反了沒關係，長得正什麼都沒關係」意外引起大批網友留言。