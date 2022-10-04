中裕(4147)愛滋病新藥Trogarzo靜脈推注新劑型獲FDA核准上市，將分兩年取得300萬美元的研發里程金。中裕今日跳空開高後，空方賣壓出籠，股價壓低整理，盤中跌幅在4.5%左右。

另外，中裕2022年4月重訊公告Trogarzo肌肉注射(IM)三期臨床試驗已依照計畫完成收案，但近期試驗過程中有少數受試者因個人因素未按時接受試驗，故決定新增幾位受試者，因此臨床試驗時程延長約一季左右，相關完整數據待統計分析達標後，預計於2023年上半年申請(sBLA)上市核准。

中裕指出，Trogarzo是目前市面上唯一被核准用於治療愛滋病的單株抗體。靜脈推注劑型的上市將進一步簡化治療程序，讓每次治療時間從15分鐘且需進行稀釋的點滴注射，縮短改善成30秒左右且毋需稀釋直接推注模式，這種新的施打方法讓醫護人員操作更加便利，並降低醫療院所的硬體需求，將可吸引更多醫療機構使用Trogarzo進行治療，也讓病患的個人時間安排更有彈性及便利性，達到醫病雙贏目的。