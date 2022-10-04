國民黨桃園市長參選人張善政批評民進黨是假生產線，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬直呼，桃園在他眼中好像一無是處。（陳夢茹攝）

桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬4日至蘆竹區參加市議員劉勝全競選總部成立大會，談及國民黨桃園市長張善政批評民進黨是假論文、假消息、豆腐渣工程的假生產線；鄭運鵬直呼，張善政眼中的桃園好像一無是處，很遺憾他都看不到桃園的好。

鄭運鵬說，這幾年桃園不管在民調、市政成績、市民評價、國人評價上都是名列前茅，但是很遺憾他（張善政）都看不到桃園的好，甚至把桃園好的說成壞的，把他沒有貢獻的地方說成他有貢獻，包含鐵路地下化的預算，張善政當時並沒有執行還講成他的成績，還有桃園把埤塘保護得很好，但他竟然拿高中生研究報告，用不實資料說桃園少了300座足球場的面積，這個都是他不熟悉桃園的地方。

鄭運鵬表示，我們感到很遺憾，但也希望每個參選人無論選市長或議員都能發揮桃園的強項，你可以提自己的政策，但是不需要貶低現在的桃園。

另談及游智彬到台大檢舉市長鄭文燦輪文涉抄襲，更批評鄭運鵬瞎挺鄭文燦，對此鄭運鵬說，這次議員選舉有些參選人政見不多但是花招很多，他們用各種議題甚至去挑戰到鄭文燦的論文，這個我覺得滿好笑，如果他們熟悉桃園的話，大家都知道鄭文燦市長博學強記，記憶力驚人，他不管任何的市政內容或是他在求學過程，實力都無庸置疑，選到這個議題，參選人有點瞎。

鄭運鵬認為，對手為了想蹭聲量、搶新聞大概也無可奈何，這個有時候滿無奈的，但我相信鄭文燦他的好成績和博學的記憶力，無論在求學上、當年學生運動等，我相信他都有表現得很好的成績和自信，絕對不會有問題請大家放心。