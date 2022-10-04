女友錯愕！西門町通緝犯遇盤查 警陪返家拿證件「下秒墜樓重傷亡」

萬華警方4日上午在漢口街盤查1名丁姓男子，30歲的丁辯稱自己證件放家裡，警方於是隨著丁男返回9樓租屋處，丁讓警員在屋外等候，自己進去和女友說話，但警方等了一會，丁男卻從9樓墜落，經搶救後宣告不治，丁因詐欺罪遭通緝，警方不排除他想爬窗落跑卻發生意外。
萬華分局西門町派出所警員日前在西門町巡邏時，在漢口街、昆明街口攔下行跡可疑的丁姓男子，警方要求查看證件時，丁支吾其詞，表示放在附近租屋處，警員便跟著丁前往他位在昆明街某大樓的9樓租屋處。
丁隨後向警表示自己去拿，要警員在屋外稍後，接著走入與郭姓女友說話，然後又走進臥室，警方在外面等候時，丁卻突然從9樓墜落，包括頭、胸多處重傷，經送醫搶救後仍宣告不治。
警方查出丁因詐欺案件遭到通緝，不排除他因畏罪選擇爬窗落跑，但卻不慎墜落，現正調閱監視器及查訪郭姓女友釐清案情。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。