女友錯愕！西門町通緝犯遇盤查 警陪返家拿證件「下秒墜樓重傷亡」

丁姓男子從昆明街大樓9樓墜落。（陳鴻偉翻攝）

萬華警方4日上午在漢口街盤查1名丁姓男子，30歲的丁辯稱自己證件放家裡，警方於是隨著丁男返回9樓租屋處，丁讓警員在屋外等候，自己進去和女友說話，但警方等了一會，丁男卻從9樓墜落，經搶救後宣告不治，丁因詐欺罪遭通緝，警方不排除他想爬窗落跑卻發生意外。

萬華分局西門町派出所警員日前在西門町巡邏時，在漢口街、昆明街口攔下行跡可疑的丁姓男子，警方要求查看證件時，丁支吾其詞，表示放在附近租屋處，警員便跟著丁前往他位在昆明街某大樓的9樓租屋處。

丁隨後向警表示自己去拿，要警員在屋外稍後，接著走入與郭姓女友說話，然後又走進臥室，警方在外面等候時，丁卻突然從9樓墜落，包括頭、胸多處重傷，經送醫搶救後仍宣告不治。

警方查出丁因詐欺案件遭到通緝，不排除他因畏罪選擇爬窗落跑，但卻不慎墜落，現正調閱監視器及查訪郭姓女友釐清案情。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

現場攀爬跡證照片。(翻攝/陳鴻偉)