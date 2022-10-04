為感念退休少將鄭擎亞生前慷慨捐款，特別將整合醫學急診後送病房護理站命名為「擎亞護理站」。（王家瑜攝）

台灣即將邁入超高齡社會，醫療照護需求隨之攀升。三軍總醫院汀洲院區今天正式啟用「整合醫學急診後送病房」，盼建立無縫接軌的中重症醫療體系，結合醫療在地化政策，與區域、地區醫院垂直整合，為國人提供跨領域既多科整合治療。

三總汀洲院區位於雙北市中樞地帶，人口密集度高，持續提供台北市南區、新北勢雙和區民眾醫療服務。軍醫局局長陳建同致詞表示，20年前三總總院搬到內湖，但汀洲院區持續照顧在地軍眷和民眾，近年來希望「再活化」，因此積極導入各項檢查設備、擴展診療空間。

三總汀洲院區主任黃國巡表示，隨著高齡人口增加，住院需求也增加，特別是有急性疾病的患者，因此結合「整合醫學」和「急診後送」兩個概念，除了加強治療急性病況外，還會針對患者的整體身心靈，做系統性的評估和照護，擺脫過去「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的概念。

黃國巡舉例，一位蜂窩性組織炎患者來到急診，如果在傳統照護模式下，可能會著重處理蜂窩性組織炎，而忽視了他的高血壓和糖尿病等問題，但這些慢性病可能導致蜂窩性組織炎惡化；整合醫學的概念在於「治療病人」，而非「治療疾病」，提供從頭到腳、由內而外的醫療照護。

該病房共設有40床，為因應疫情期間，每間病房都裝設抽風設備，可達到微負壓狀態，並特別設置一間單人隔離病房。黃國巡表示，該病房的相關人員、電腦資訊設備都是醫學中心等級，並使用中央病人資訊整合系統，能夠隨時監測病人情況，也具備防災疏散警示功能，萬一發生火災，可快速擬定適合的疏散方式。

本次病房啟用也匯集社會人士愛心，陽光活力診所院長鄭中一的父親鄭擎亞生前官拜陸軍少將，因為長年受到三總醫療團隊的照護，抱持著「取之於社會、用之於社會」的理念，當時得知汀洲院區規劃設立新病房，就慷慨解囊捐款。為感念他的善心，院方特別將病房護理站命名為「擎亞護理站」，期許病房啟用後，成為雙北地區診所最可靠的後送醫院。