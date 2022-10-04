北市二備金中編列650萬將城博會展品「台北的未來」移至市府大樓內台北探索館，將做為常設展，但該項目主要內容卻是台北市長柯文哲擔任旁白的影片。台北市議員吳沛憶質疑，若下任市長換展，這650萬等於只展兩個月就撤掉，柯文哲卸任前不演了，從城博開始大撒幣亂花公帑，離職後還要寄生市府，沒看過這款市長。

吳沛憶發現，北市二備金中有一筆辦理「『2022台北城市博覽會』展品移置台北探索館所需經費」650萬，並於觀傳局預算審查時詢問，移了什麼項目，觀傳局回覆是「台北的未來」，該展品內容為２隻機器手臂搭配影片撥放，未來將做為台北探索館的常設展。

吳沛憶認為，機器手臂硬體部分可有不同運用並無問題，但軟體面上「台北的未來」影片，旁白就是柯文哲本人，而且內容包括海綿城市、東西區門戶、TOD、EOD、台北通等柯文哲向來愛提的政策。

吳沛憶表示，「台北探索館」的定位是「市民及遊客探索台北的窗口」，「台北的窗口」卻使用已卸任市長的旁白影片，這不合常理，因為每一屆市府也各有施政重點，在呈現內容的取捨上也不會相同。

吳沛憶指出，常設展不會經常更換，一次布展後會用好幾年，難道要下任市長一直聽前任市長訓話好幾年？等於變相延伸柯文哲的影響力，哪位市長候選人會願意？觀傳局則稱由於場地大小不同，內容將會做調整，但未提及具體的方向跟時程。

吳沛憶呼籲，除呈現方式要調整，內容更要調整，常設展更新並無急迫性，應納入下任市府團隊意見，觀傳局應要妥善規畫策展、布展時程，讓下任市府的意見能進來，不要讓「台北探索館」這座北市窗口變成被卸任市長占據的舞台，離職後繼續寄生市府。