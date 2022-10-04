台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻繼宣布「大房東」曾文鼎和球隊簽下3年合約加入後，4日再宣佈增添新戰力，之前曾在中國大陸NBL佛山功夫小子籃球隊奮戰、上季效力T1聯盟台南台鋼獵鷹的後衛劉人豪，正式以1年合約披上特攻戰袍。

以下為新北中信特攻新聞稿全文：

新北中信特攻籃球隊（New Taipei CTBC DEA）今日（4日）宣佈後衛劉人豪以1年合約正式加盟。近兩年效力於中國大陸NBL佛山功夫小子籃球隊的劉人豪，在NBL賽場上表現相當亮眼，上賽季也短暫效力於T1聯盟的臺南台鋼獵鷹籃球隊，期待在劉人豪加入新北中信特攻團隊後，後衛戰力更加升級，一起打出嶄新的「歐式」閃電球風。

即將滿27歲的劉人豪，曾在100學年度拿下HBL新人王，並在102與103學年度帶領能仁家商完成史無前例的二連霸，升上大學後更在105學年度為健行科大拿下UBA首冠。雖然劉人豪進入職業隊後表現不如預期，但憑藉著「堅持了才有希望」的座右銘，近兩年效力中國大陸NBL聯盟佛山功夫小子籃球隊都有相當亮眼的成績，上賽季也曾短暫加入T1臺南台鋼獵鷹，並為球隊拿下隊史首勝。新北中信特攻總經理劉志威表示：「劉人豪加入後，會讓我們今年主打小球的陣容更加完整，期待借重他在大陸NBL兩年賽季的經驗，幫助球隊注入不一樣的能量。」

新賽季在劉人豪加盟後，新北中信特攻籃球隊後衛戰力更加完整。對此，總教練李逸驊表示：「現在團隊就是不停的磨合與調整，目前球隊後衛人手充足，希望能激起球員們良性競爭與精益求精的態度，團隊的目標就是總冠軍，也希望球迷們能夠在10月29日與10月30日開幕戰進到新莊體育館，為新北中信特攻籃球隊加油。」