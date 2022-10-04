國民黨4日舉行「基隆不要『黑』暗騎『適』！淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長」記者會，國民黨台北市議員王鴻薇（見圖）表示，天道盟太陽會大哥陳清源是蔡適應的助理，最近還因為勒索取財被警方偵辦，富群聯合工程也是蔡適應的前辦公室主任，該家族包下基隆市、台灣省自來水上億工程。（杜宜諳攝）

民進黨基隆市長候選人蔡適應爭議事件接連不斷，國民黨今召開記者會揭露蔡適應與黑道利益共生，是黑金結合體，呼籲基隆市民朋友要淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長。

前青年團總團長呂謦煒表示，蔡適應背景如此複雜，日前就被踢爆他服務團隊副主任的親兄弟，不斷承攬政府上億元的自來水治水工程標案，以及助理有一位綽號「排骨」的天道盟太陽會陳姓大哥，但蔡適應遲遲不敢正面回覆，甚至鬼扯「獅子會是黑道、他是公益慈善家」等荒謬可笑的言論，蔡適應難道把基隆市民當成傻子嗎？

文傳會副主委王鴻薇提到，陳清源是蔡適應的助理，最近因為勒索取財被警方偵辦，富群聯合工程也是蔡適應的前辦公室主任，該家族包下基隆市、台灣省自來水上億工程，這是什麼樣的利益共生、黑金結合體。

王鴻薇指出，蔡適應被爆利用立委職權，疑似施壓國防部賤賣國土，這麼恰巧買到這土地，又跟黑道助理有淵源，又是天道盟太陽會，天底下怎麼會有這麼巧的事情？面對質疑，蔡適應遲遲不敢提告，難道是默認一切？「蔡適應出來打球」，絕不能讓基隆市的未來受到黑道操縱。

新北市議員黃心華也說，原來蔡適應就是「黑暗騎適」，黑道公司與蔡適應的服務處都在同一個大樓，到底是誰供應蔡適應？蔡適應二樓服務處從2016年就設置到現在，按照民進黨標準，蔡適應是否該拿出這六年房租的匯款單據來證明自己清白？蔡適應面對外界質疑他施壓國防部圖利黑道一案，始終避重就輕、模糊焦點，把鍋都推給新北市政府。

呂謦煒強調，民進黨提出的基隆市長候選人，一下子被踢爆是基隆高中的假校友、一下子又被爆料博士論文抄襲、一下子又被揭露服務團隊裡不只包工程，一下子被踢爆助理是黑道、一下子又被指稱利用職權施壓國防部賤賣國土圖利黑道，這樣的市長候選人難道適合嗎？基隆不要「黑」暗騎「適」，基隆要淘汰黑道立委、基隆要拒絕暗黑市長。