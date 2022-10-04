重機女騎士快速道路"翹孤輪" "護花使者"擋道汽車怒叭│中視新聞 20221003

1名騎Kawasaki Ninja重機的騎士日前在台61西濱觀音路段囂張炫技「翹孤輪」，一旁2名騎士還切道護駕，騎士被起底臉書和IG封面照是爆乳正妹，實際上卻是23歲男子，昨（3）晚到警局說明後，被依公共危險罪嫌函送；而其中1名切道護駕的騎士也遭警方依未保持安全距離、未依規定變換車道舉發開罰。

影片中騎士「翹孤輪」還不願讓道，遭後方駕駛按喇叭後，旁邊2名騎士還切道護駕，之後便加速跨越車道超車，遭網友罵是「重機老鼠屎」；2段影片在網路瘋傳，翹孤輪騎士被起底其實是23歲陳姓男子，昨（3）晚已到警局說明，警方後續將依道路交通管理處罰條例第43條予以製單舉發，另以公共危險罪嫌函送。

此外，另外2名「護駕」的騎士也遭警方約談，其中行駛在內側車道的31歲蔡姓男子因未保持安全距離、未依規定變換車道，被依道路交通管理處罰條例33條舉發2次，每項可處3千至6千罰鍰。

還有重機車友在臉書社團討論，稱該名翹孤輪騎士其實是男性，平常會男扮女裝，做過聲帶手術，該名車友控訴該騎士曾亂搞男女關係，之後在社群上換成女生名字，重機圈已小有名氣，車友還繼續爆料該騎士在開放道路翹孤輪「不只一次」已是慣犯，還說該騎士已被扣牌、沒繳牌。