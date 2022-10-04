新北市市場處將樹林保安市場重新改造，打造轄內首座結合早、夜市經營模式的示範型現代化攤集區。（蔡雯如攝）

新北市市場處將樹林保安市場重新改造，打造轄內首座結合早、夜市經營模式的示範型現代化攤集區，新北市長侯友宜逐一拜訪攤商，人氣超旺。（蔡雯如攝）

新北市樹林保安臨時市場設置近20年，因雨遮設施毀損嚴重、防滑通風排水設備不良，市場處著手改造，打造轄內首座示範型現代化攤集區，結合早、夜市的經營模式，今舉行「新保安 新市趣」開幕典禮，新北市長侯友宜也到市場內與攤販一一握手，不少人主動要求合照，展現超高人氣。

侯友宜說，市場是他成長的地方，小時候陪爸爸到市場，根本沒有排水溝等設施，市場如今越趨現代化，他曾說過要逐一把轄內公有市場做好，提出4年改善10座市場的政見，為此特別找來工程專業的市場處長盛筱蓉執行，如今終於完成第10處的樹林保安市場。

侯友宜表示，保安市場投入近1.5億元打造成「現代化觀光市集」，不僅將原有露天空間加蓋頂棚、更新硬體設備，也配合鄰近天幕球場色系做設計，並結合周邊居民生活特性引進夜市進駐，活化公共場域，打造新北首座「全日型觀光市集」。

市場處指出，樹林保安市場有138攤，全是既有攤販，市場加蓋頂棚後，攤商、消費者不用擔心日曬雨林，也配合旁邊的公園天幕球場，用明亮純淨風格設計入口意象、特色攤招，統一區域顏色，攤販以往擔心的排水、通風問題，經過重新鋪設地坪、水溝、裝設直升機大吊扇、油脂截流器、電器及汙水等硬體設備後，通通都能改善。

由於周邊鄰近樹林夜市、公園等，早市上午6至12時提供生鮮蔬果、日常百貨等生活必需品採購，早市休攤後則會提供夜市攤車營業空間，一市兩用，夜市目前仍在招募攤販，每日下午3到12時提供熟食、小吃等商品，提高生活機能和便利性，更能帶動觀光。

市場處補充，為慶祝市場開幕，民眾只要在10月19日前，使用NewTaiPAY在市場內掃描指定QRcode，立即贈送100元點數，1點可折抵1元，可以到新北合作店家使用，限量2000名，送完為止，市場10月15日起至17日，每日下午5時也會發送1000張20元現金抵用券，使用期限至10月31日止，僅限於夜市攤商使用。

另外，10月15、22、29日及11月5日下午5時，市府也會發放限量購物袋，每日120個，送完為止，詳情可至活動官網(https://liveyoung.com.tw/index.php/news／)或「來新北逛菜市」臉書專頁（https://www.facebook.com/ntpcemarket/）查詢。