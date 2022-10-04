最新發布的調查結果顯示，由於全球需求低迷不振，南韓9月製造業活動連續第3個月陷入萎縮，並創下兩年多來最嚴重的萎縮。

標普全球（S&P Global）韓國9月採購經理人指數（PMI）經季調後為47.3，較8月的47.6進一步下滑，為連續第3個月處於50榮枯分界線之下。

截至9月，該指數已經連跌了5個月，並創下2020年7月以來新低，也就是創下了26個月來力度最大的萎縮。

該調查顯示，南韓製造業產出連續第5個月呈現萎縮，還是自2020 年6月以來最嚴重的萎縮，部分受訪企業也受到颱風重創韓國工業區的影響。

分項指數指出9月新訂單連跌第3個月，出口連跌第7個月，但下跌力道較8月緩和一些。調查亦指出，由於商品需求持續惡化，半導體晶片產業也出現下滑跡象。

供應鏈瓶頸持續緩解和通膨壓力加劇了需求轉弱所帶來的挑戰。數據顯示供應商交貨延遲的情況是2020年1月以來最輕微的。

此外，報告指出，南韓製造商仍然看好未來一年的生產前景，但樂觀程度已連續第4個月下滑，並創下去年10月來新低。

S&P Global Market Intelligence資深經濟學家Joe Hayes表示，綜合來看，韓國製造業近期的前景似乎很黯淡。全球經濟持續走弱等外部因素肯定會使商品製造商的接單受到挑戰，而在美元享有避險天堂地位之際，這樣的全球經濟情勢也會對韓元造成壓力，進而推升輸入性通膨。