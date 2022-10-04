放眼次世代商機，華碩（2357）宣布正式進軍元宇宙，成立「華碩元宇宙股份有限公司」，整合集團雲端運算、人工智慧、區塊鏈等資源，推出「跨界應用NFT平台」，透過藝術、攝影、時尚、影音和遊戲等相關內容及IP，讓更多人在元宇宙中，透過NFT打造個人化角色、空間，甚至擁有現實中遙不可及的夢幻收藏品。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示：「華碩特別留意新世代產業的發展動態，尤其是看好Web3.0的潛力，因此特別成立新公司宣示長期經營元宇宙的決心。首先第一步是建立NFT平台，廣邀各領域的內容創作者，成為華碩新夥伴。」

目前平台由鍾鼎藝術董事長曾明楠、名作家蔡詩萍、策展人王焜生及媒體人戴忠仁、周明璟等人把關，深入介紹上架作品。首波加入的創作者，包含前台北市立美術館館長-張振宇、獲全台美展永久免審查作家殊榮-楊嚴囊、台灣藝術大學書畫學系專任教授-李宗仁、華人史上第一位運用達文西「透明罩染法」創作的-林建、全國性大賽累計上百幅得獎紀錄的-張培均以及多次參展巴黎藝術沙龍展的新銳插畫家-王子麵等人，未來也將廣納各領域內容的創作者，協助他們接軌元宇宙。

華碩元宇宙跨界應用NFT平台特色：

1.官方正版認證，杜絕劣質品或盜版：所有作品皆經由畫廊、專家、平台雙重把關才上架，僅販售唯一正版、嚴選優質內容的限量NFT。

2.專業鑑賞家評論，突顯作品獨特性及價值：透過專家意見，可對藝術家及其作品價值有更深入了解，更易購得具收藏意義的作品。

3.NFT額外賦能，獲得VIP專屬特權：收藏家買到的不只是數位檔案，更能實際做為VIP憑證，享有特殊的資格或優先權，拉近與藝術家之間的距離。例如在購買被譽為黃河畫家第一人-林建的作品後，還可獲邀參訪其私人窯洞作畫空間，達到虛實互動的體驗。

4.降低進入門檻，輕鬆擁有NFT：作品以法幣定價，不須持有加密貨幣及承受貨幣漲跌風險，任何人皆可透過簡單步驟就能以法幣購買。

5.平台經嚴格把關及安全測試，有效防範惡意攻擊，並經第三方權威單位稽核，提升智能合約安全性，穩定可信賴。