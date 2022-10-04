若能堅持一項投資秘訣，五大投資專家建議現在可以「閉著眼投資」。台灣理財顧問認證協會理事長李長庚4日表示，依據過往經驗，國安基金進場二年後，大多是可獲利出場，台股目前已跌破5年或10年線，只要是自有資金、短期內不會有資金需求，應是可以閉著眼買，用災難投資法，都能贏過10年來投資的人。

退休基金協會理事長王儷玲亦分析，無論是從2000年的網路泡沫，還是2008年的金融海嘯，都是一到三年市場就會逐步回升，所以若是可以投資三年以上、甚至是長期累積退休金計畫，不要只重壓單一標的，那現在都是很好的進場時機，且過往投資虧損就是「 把進場點當成停損點」，若無法自己克服人性、擔心虧損，就投資專家操盤的如目標到期基金等。

投信投顧公會理事長劉宗聖亦表示，多頭市場時講求投資力度及速度，但目前市場波動，能見度不高時，就是定期定額、多元分散，甚至可以多次投資多檔基金的方式投資，即是將投資時間拉長、分散標的，也可分散投資風險、平均投資成本。

CFA Society Taiwan理事長黃昭景則分析，目前是否是大型金融風暴的前夕，可以觀察國家及企業是否有出問題的跡象，如一國貨幣超貶，目前是歐洲風險升高，且歐豬五國可能因升息造成財政壓力升高，至於企業，如最近傳出的瑞信等，但近期股價下跌似有縮小，必須持續觀察，但因近年金融資訊透明，即便有企業風暴應也不會有連環船效應，即不會擴大到其他金融體系。

台灣不動產投資協會理事長林知延則表示，三類不動產投資可能增加，一是疫情趨緩後，旅館飯店等投資可能增加，二是台商回流，商辦需求及投資會上揚；三是自住及海外來台定居專業人士對住宅的購買需求，林知延同樣強調長期投資才是對抗投資風險的王道。