統計近十年來金融市場歷經金融危機、中美貿易戰、疫情等重大事件，雖然使得非投資等級債券當年度出現負報酬，但隔年翻正後連續正報酬機率高，其中科技非投資等級債，具備低違約率、低波動風險、收益成長三大優勢，有利布局美國創新科技含量高的非投資等級債基金。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，非投資等級債券中長期勝率高，以ICE科技非投資等級債與全球非投資等級債指數為例，2012年以來，從未連續兩年下跌作收，且一旦報酬率由負翻正後，後續則出現二年至三年的連續正報酬，連續上漲動能強勁。

觀察2018年中美貿易戰爆發，當年度ICE BofA科技非投資等級債下跌1.94％，之後連續三年為正報酬，分別為15.32％、8.56％、3.45％。主要因創新科技非投資等級債券具有定期債息收入，並掌握創新科技大趨勢所帶來的資本利得增值契機。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，從價值面來看，統計ICE BB級非投資等級公司債券指數殖利率來到近7％，高於S&P500指數盈餘殖利率，代表與股票相比，非投資等級公司債更顯便宜。根據歷史經驗，過去十年間，這種情況只發生過二次。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊分析，回顧2010年至今，ICE非投資等級債市四度遭遇市場利空事件、使殖利率大幅飆升至8.75％以上，當下反倒是價值浮現時機，假設掌握時機進場投資並持有一年，平均總報酬可高達20.3％，殖利率投資價值攀升實為加碼好時機，可趁勢進場布局。