全球處於成長趨緩、利率趨升環境，特別股雖隨股債市波動，但聯準會（Fed）升息大多已在預估下反應，市場開始思考利率觸頂投資機會，特別股在其收益率具吸引力以，且發行機構體質穩健，二大優勢可望吸引資金配置，後市表現不看淡。

投信法人表示，近期在市場對景氣展望看淡、Fed官員頻釋鷹派訊號，及CPI數據高於預期的影響，令市場重新訂價聯準會政策立場，債券利率突破今年6月高點，股市表現震盪，在股債同步修正下，特別股表現亦難逃波及，與其他信用資產表現同樣拉回。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，從特別股資金流向來看，隨美債利率再度攀升接近前高，近期主要特別股ETF資金稍有流出特別股市場，資金外流規模仍遠低於今年上半年的幅度。後市雖然Fed表態積極抗通膨，鷹派立場未鬆動，外資券商也不約而同下調明年全球經濟展望，但考量金融市場已反應景氣衰退風險，隨著聯準會升息舉措接近下半場，市場也開始評估利率觸頂的投資機會。

近期特別股價格雖然受到市場情緒牽動而波動頻頻，不過基於其本身具備的收益優勢，加上發行企業具投資級信評，資產品質無虞，在市況波動之下，仍有望吸引穩健型資金配置。

邱郁茹認為，產業面來看，美國銀行業業績穩健，包括貸款餘額持續增加，尤其是消費與企業貸款，淨利息收入也持續成長，且大型銀行的不良貸款下滑，同時消費者的存款及信用卡支付率上升，顯示消費者現金實力強大，意味著銀行業信用品質優異，對特別股的主要發行主體金融業而言，將更加有利。

此外，特別股收益率站回6%的相對高位，投資吸引力提高，因此在資產品質與收益兼具的優勢下，後市表現仍不看淡。