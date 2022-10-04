近期國際鎳價忽漲忽跌，華新睽違四個月之後，調漲10月不銹鋼內外銷盤價，內銷每公噸調漲1,000～8,000元；外銷每公噸調高30～250美元，第四季不銹鋼事業獲利可望回溫，優於第三季。4日上漲1.25元而以39.95元開出，追價買盤湧進，推升股價一度站回40元以上，目前呈現上漲走勢。

華新以新台幣兌美元匯率急貶、不銹鋼原料上漲壓力，國內外上游鋼廠紛紛調高售價為由，調漲10月不銹鋼盤價。10月304系列內銷每公噸調漲台幣6,000元、外銷每公噸調漲200美元；316系列內銷每公噸調漲台幣8,000元、外銷每公噸調漲250美元；200系列內銷每公噸調漲台幣2,000元、外銷每公噸調高60美元；400系列內銷每公噸調漲台幣1,000元、外銷每公噸調漲30美元。

華新表示，華新維持8月初法說會預告，8月是不銹鋼價格的谷底，第三季末開始爬升，華新不銹鋼事業第三季獲利有壓力，第四季不銹鋼行情回歸正常，第四季不銹鋼事業獲利回溫的說法。