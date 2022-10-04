楊雅筑、劉書宏合作《台灣X檔案》。（LiTV、中視提供）

劉書宏最近走到哪都被叫白隊長。（LiTV、中視提供）

劉書宏成功與特搜隊「白正浩」隊長劃上等號！現正熱播的中視、中天玄幻刑偵劇《台灣X檔案》，讓男主角劉書宏現在走到哪裡都被大家喊「白隊長」！日前劉書宏與楊雅筑一起受訪，被問若在劉書宏、朱宇謀與張瀚元飾演的角色裡，選一個戲裡角色的理想型時，楊雅筑立刻給足面子，選了白隊長，「因為其他兩個不在沒關係，哈！但以『楊雅筑』角度選的話，白正浩的優點應該只有一個，就是很高，他其實是一個很無趣的人，又不幽默、又獨來獨往」。

對於白隊長角色設定，楊雅筑表示就算問好姊妹王上菲或林芷芸，應該也會認為白隊長是個可以當同事，卻不能當戀人的人，但也因為如此，讓《台灣X檔案》不流於情情愛愛俗套，有充分的時間與空間，讓白隊長帶領全體組員們好好用心辦案！

由於《台灣X檔案》是以「都市傳說」貫穿每個單元，問到劇中槍法神準、辦案能力一流，個性卻超一版一眼的白隊長劉書宏，若遇到某天自己身上也發生「髮際線」往後10公分與「身高」矮10公分，必須二選一的「都市傳說」時，劉書宏一臉厭世：「嗯…我選髮際線往後10公分。」，讓楊雅筑不禁莞爾，好奇有著超高187公分的劉書宏怎會選髮際線而非矮10公分？只見劉書宏超嚴肅表示，不少歐美人士造型很值得參考，因此若能搭配好整體打扮，就能彌補髮際線的問題，但身高就比較顯見，「好認真」回答的模樣，讓大家深覺劇組選角太優秀，因為劉書宏根本就是白隊長附身！

劉書宏劇中是正義化身的特搜隊隊長，若未來自己有小孩，會支持孩子從事人民保母這份職業嗎？「我覺得可以去當警察！拍了這部戲後，多多少少了解到警察的工作，再加上身邊有些朋友或者長輩有當過警察，我發現警察的生態、文化滿特別的，很草根、很直率、很豪邁，我相信警察心中都有一份正義感，所以才會去當警察！」但如果反之，小孩跟自己說「我愛上了黑道的兒子」時會同意交往嗎？劉書宏立刻回：「不行！這個一定不行！這應該是為人父母比較難接受的！自己的女兒…太複雜了啦！撫養這樣子亭亭玉立，然後她去交…第一個是會擔心她的安全，然後再加上那個行業本來就比較不穩定，你這樣子跟我的女兒是玩玩的？還是真的有肩膀？」

演員拍攝前透過劇組安排與警界相關單位實地交流學習，劉書宏與楊雅筑深深感受人民保母面對市民求助時義無反顧的無私精神，與現今警備制度的日趨健全，都能妥善做到「警民合一」的階段，劉書宏說：「現在的社會資訊來的很快，你可能會認識到很多新朋友，或是在外面遇到發生衝突時，任何你覺得生命有危險時，一定要打 110 求助！」 楊雅筑補充：「不管妳的年紀幾歲，不管可能會遇到什麼事情，懂得適度求救很重要，千萬不能忍，需要人家幫助的時候就打電話吧！」

由劉書宏、楊雅筑、朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸、羅平與鄭亞等主演的玄幻刑偵劇《台灣X檔案》每周一至五晚間8點在中視、中天娛樂台播出，LiTV每周二至六中午12點播出。