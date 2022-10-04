黃嘉千和加拿大籍老公夏克立16年婚姻破局，上個月離婚官司開打，雖然過程不斷有友人出面爆料，但兩人始終未對外發聲，如今傳出黃嘉千在加拿大提告夏克立家暴官司部分已勝訴，而台灣離婚官司估計11月會有結果。

這場離婚官司從9月中開始進行，黃嘉千先前透過律師賴芳玉發聲明，表示這個決定相當不得已，不希望因為媒體報導傷及無辜，上個月12日開庭時，只見她緊抓律師手臂，面對媒體時僅低調表示「謝謝關心」，隨即快步進入法院，夏克立則是委任律師到場，本人並沒有出庭，根據《三立新聞網》報導，傳出黃嘉千在加拿大提告家暴官司，傳出部分已勝訴，夏克立則向法庭提出「精神狀況不佳」等證據，更表示這也是自己無法親自出庭打台灣官司的原因，不過兩人皆未對此做出回應。

夏克立在微博PO文疑似暗諷黃嘉千說謊。（夏克立微博）

黃嘉千本月1日現身彭佳慧演唱會，當時彭佳慧喊話送暖「不要忘記我們都在，我們會陪妳」，只見在觀眾席的她情緒潰堤，掩面拭去眼角淚水，讓人看了相當不捨，不過隔天夏克立就在微博發文，只見他PO出未離婚時上大陸綜藝節目的影片片段，接著強調：「我不用演的。你可以相信老夏，或者你可以相信，謊言。某人阻止我，已經十個月。」並附上哭臉表情，引發外界聯想。

至於和黃嘉千有多年交情的竇智孔，日前受訪時表示這段時間就是默默幫黃嘉千打氣，其他細節不方便透露，對於被問到黃嘉千是否在他面前哭過？他僅拋下一句話：「等之後可以講再講」，既沒承認也沒否認，讓外界更加霧裡看花。

黃嘉千日前現身彭佳慧演唱會時，當場掩面痛哭，令人看了相當不捨，不過隔日夏克立突然發文強調自己絕沒有演戲，疑似暗諷黃嘉千「說謊」，