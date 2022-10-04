民眾晚間可前往「東海夜市」品嚐各式美食，大飽口福後，還可帶份伴手禮回家，分享給家人與好友們品嚐。（台中市政府提供）

「風的故鄉起風了！」秋高氣爽的季節最適合步道健行，不僅可放鬆心靈享受芬多精，還能欣賞療癒的山林絕美秘境。中市觀旅局指出，「竹坑南寮登山步道」位於龍井區，平坦好走是條適合全家大小同遊的路線，趁著十月國慶3天連假來趟步道健行，回到大自然懷抱，甩掉多餘熱量伸展筋骨提升免疫力。

觀旅局長韓育琪指出，龍井區的竹坑南寮登山步道入口處，位於國道三號橋下，並設有停車場，沿著步道而上可達大肚山的南寮里，步道分為主步道2400公尺、A步道300公尺、B步道600公尺及C步道2000公尺，4種步道路線可以隨意組合，適合各種不同年齡層。

韓育琪說，沿途層巒疊嶂視野遼闊，走累了可在大榕樹涼亭片刻休憩，補充水分順便拍照留念，體驗自然慢活的節奏，抵達最高處的景觀台有微風徐徐吹來；還可眺望北起台中港，南至彰化線西鄉及大肚溪出海口，無論是薄霧晨喚或夕陽餘暉，狹長海岸線風情及觀山景致，皆可盡收眼底。

觀旅局表示，遊客可安排順道前往「麗水漁港」享受當地美食料理，近年市府將麗水漁港周遭融入適當的希臘元素設計，不僅將麗水驛站重新上漆，並在護岸斜坡增加3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼與各式精緻浮雕，漫步在希臘風情自行車步道上，不用出國也可拍到地中海風情美照。

民眾還可嘗試挑戰「龍井堤防自行車道」全長5.3公里，體驗騎單車、吹海風賞海景，傍晚時分靜看美麗晚霞夕照。晚間可前往「東海夜市」品嚐各式美食，包含雞爪凍、雞排、刈包及紅豆餅等，吃、喝、玩、樂一應俱全，大飽口福後還可帶份伴手禮回家，分享給家人與好友們品嚐。