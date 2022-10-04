近來頻頻出現在媒體版面上的「樂天女神」林襄，挺過整容風波後，以寫真再次引爆網友話題，聲量居高不下。近日她在社群平台上PO文分享和小S的合照，並配文「小時候最喜歡看S姐主持。」豈料卻遭到不少網友直言不妥，趕忙改掉內文，她無奈表示「只是尊稱，請大家別想歪了。」

林襄因有著甜美的外型受到粉絲追捧，獲得廣大襄民支持。日前出版寫真，討論度再創高峰。近日，她在參加小S主持的綜藝後，開心的在社群平台發布貼文，放上與小S的合照，卻慘遭網友直言內文「小時候」非常不妥。

林襄原本在內文中寫下「小時候最喜歡看S姐主持」，引發網友熱議。有的網友點出問題點在「小時候」，留言表示「『小時候』最喜歡看S姐主持，這樣說S姐會生氣滴」、「這麼說就得罪人了」、「說喜歡就可以，點到為止，演藝圈也必需懂得說話的藝術」，見話題越演越烈的林襄，趕忙將PO文內容更正成「一直以來最喜歡看S姐主持」，同時也表示：「姐只是尊稱而已，大家不要自己腦補。」

林襄日前在社群平台PO出和小S的合照，引發網友直言不妥。（圖／翻攝自林襄FB）

此外，雖然有不少針對內文不妥的留言出現，但也有粉絲為林襄緩頰，表示娛樂圈的一言一行都會受到大家的重視，但也不用太過於抓住之言片語大肆攻擊，留言「說『小時候』也沒錯啊，兩人年齡確實相差近20歲」、「我也是看小S節目長大的」。