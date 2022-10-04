今天是重陽節，蔡英文總統表示，長照預算明年達到649億，來到史上最高。長照服務據點，從700多個增加到1萬1千多個，服務照顧的長輩，也從一年10多萬人，增加到40多萬人。這樣的成果，就是希望讓長輩出門的距離能夠近一點，讓大家更願意出門。

蔡英文在重陽節祝福所有長輩「身體健康、平安快樂！」她說，在她還沒當上總統，台灣就已經面臨少子化與人口老化的挑戰，她身旁很多年輕世代，每天除了工作壓力外，照顧長輩的負擔和養小朋友的壓力也一樣沉重，這也是政府一直努力想要幫忙分擔的目標。

蔡英文強調，所以，不只 0到6歲國家一起養，長照2.0更是她念茲在茲的重點工作。長照預算從她剛上任時，一年46億、今年607億，明年達到649億，來到史上最高，「這就是我們照顧長輩的決心」。

作為總統，她說自己不但要保衛國土，也要守護長輩。政府持續增加長照服務據點，從700多個增加到1萬1千多個，服務照顧的長輩，也從一年10多萬人，增加到40多萬人。這樣的成果，就是希望讓長輩出門的距離能夠近一點，讓大家更願意出門。

蔡英文表示，還有更需要我們關心的，是需要照護輔具的長輩。這個政策廣受好評，她認為減輕經濟負擔，讓長輩更有機會維持行動能力，更是維持健康的關鍵因素。政府也持續擴大居家服務，讓居服員在特定時間，到長輩家中，協助進食沐浴，陪長輩說說話，對許多獨居長輩來說，是生活當中重要的陪伴及協助。

她向年輕朋友喊話，「或許你會覺得我上面說得離你很遠。但是我們都會老」，國家在長照2.0上面的努力，不只是照顧你我的長輩，也是照顧大家的未來。所以我她要感謝大家一起支持長照2.0，讓長輩更幸福，讓年輕人安心打拚，「這樣的台灣很棒」。