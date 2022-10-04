Pure Storage發表更先進的永續性解決方案Pure1 Sustainability Assessment，能夠協助客戶大幅降低能源消耗與環境足跡。Pure作為儲存產業的革新者，從創立之初就已將永續性深植於DNA之中，如今隨著永續與節能對全球企業們的重要性越來越高，Pure也將持續投入更多心力全力協助客戶達成環保與節能的目標。

Pure1 Sustainability Assessment能讓客戶掌握自身對環境的衝擊，並主動提供最佳化建議。主要特色包括：節能分析、溫室氣體排放監測、評估報告、Pure1主動的分析與指引來改善直接碳足跡。

除了提供新永續性工具，Pure Storage亦持續改善既有核心產品的永續性，例如全新發表的FlashBlade//S，可提升較先上一個版本高出兩倍以上的電源效率。Pure的產品採用獨特設計，包括DirectFlash技術、專為快閃記憶體打造的軟體、隨時開啟的深度壓縮以及Evergreen架構，使得FlashBlade和FlashArray能夠提供市面上任何其他儲存系統無法匹敵的節能與效益！

Cengage資訊長（CIO）Jim Chilton表示，Cengage集團的任務是要讓所有學習者都能獲得教育，提供容易取得、容易負擔的數位教育資源與解決方案。採用Pure Storage FlashArray、FlashBlade、Pure1以及Evergreen//One作為我們的營運基礎，不僅讓我們大幅提升儲存效能與資料存取性進而達成這項任務，更讓我們在空間、電力及冷卻方面節省不少開銷，讓整體儲存足跡減少80%，而且比之前的儲存系統提升2至3倍的效能。