Adobe發布《時間的未來：重新定義不確定時期的生產力》研究報告，其中揭示了關於工作演變的最新研究調查結果。該研究顯示，超過70%的管理者和員工認同不斷的變化已經成為工作場所的新常態，員工現在不僅依靠數位工具維持生產力，更是透過數位工具在充滿不確定性的時期保持平和的心態。

Adobe大中華區董事總經理吳振章表示，建立數位化的工作和協作流程，不僅能夠讓企業在這個充滿挑戰的時期保持生產效率，還有益於員工保持良好的心理健康狀態並鼓勵創新。企業應優先考慮數位化投資來主動迎接未來工作的方式並吸引和留住人才。Adobe致力於透過數位體驗改變世界，將憑藉旗下的現代化生產與協作工具 Document Cloud來幫助企業為員工、客戶和合作夥伴打造良好的體驗。

Adobe《時間的未來》研究報告調查了全球8個市場中的9,700多名員工、企業和中小型企業領導者，以全面瞭解不確定性對生產力、協作和創新所帶來的影響。由於持續的不確定性，70％的管理者和員工表示與一年前相比，他們在工作時花了更多的時間瞭解或討論新聞報導；76％的員工表示，一個突發的新聞事件可能會影響他們幾個小時的工作狀態。這種不確定性降低了員工的效率和生產力，尤其Z世代（93％）和千禧世代（87％）所感受到的影響更加強烈。

然而，大多數員工（58％）在不確定性的時期，願意把工作視為一種分散注意力的行為。各種規模的企業都在以創新的方式，透過數位化工具來維持員工的參與度並提供支援。同時，報告還發現員工渴望共同創造未來的工作模式，並期望對轉型專案帶來影響。大多數員工提及，不確定性促使他們在各自的崗位上創新，例如學習和使用新的流程及使用更具創造力的方法解決問題。四分之一的人認為企業將會在明年進行創新，讓他們有機會測試及使用新的流程。