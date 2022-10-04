為推動台灣AI資料治理工具與技術創新，並發展國際指標解決方案，台灣人工智慧實驗室 (Taiwan AI Labs) 選配Synology多元產品建構AI-centered的聯邦式資料儲存基礎架構，解決AI開發流程中複雜且多樣化的儲存挑戰。

作為亞洲第一個開放人工智慧研究組織，AI Labs積極整合台灣人才、半導體產業鏈優勢、和累積的龐大綜合健康醫療資料，推動智慧醫療健康、智慧城市 (元宇宙)、人機介面等領域的人工智慧發展，研發成果豐碩，包括在 COVID-19 期間與政府密切合作科技防疫、智慧觀光元宇宙、AI 音樂藝術生成及認知戰、新聞操作等研究，在國內皆有實績落地，在國際間更是興起熱烈討論，並屢獲權威期刊認證及刊登。

資料是AI的基礎，要能夠快速打造並交付各種AI專案和服務，堅實的儲存架構是必要條件。然而，AI開發流程中每個階段的儲存需求不同，從PB級的資料倉儲、訓練模型的密集I/O、到服務部署階段服務高可用性，側重點各有不同；此外，更得全程確保資料的安全性，資料管理挑戰不但多且複雜。

為此，AI Labs選擇Synology作為儲存設備合作夥伴，選配多種不同特性儲存產品線建構AI-centered的聯邦式資料儲存基礎架構，包括：以Synology儲存伺服器打造PB等級水平擴充的資料倉儲，儲存巨量的原始資料；導入Synology全快閃儲存，提供穩定I/O支持AI模型訓練的密集讀寫需求；在不同的Kubernetes生產環境中靈活選用 iSCSI / NFS / Synology-CSI等儲存服務，並建立Synology High Availability高可用架構杜絕儲存設備的單點故障。此外，除了儲存服務以外，AI Labs也選擇使用Synology的備份軟體，達成本機、異機、與異地完整資料保護計畫，確保備份3-2-1架構。