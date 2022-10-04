今年以來全球股債市表現均不佳，面對波動性增高的第四季，法人認為，應動態調整、重防禦、紀律投資，可追股息，選擇和景氣脫鉤的投資標的。

國泰投顧認為，鷹派的聯準會(Fed)已是既定的事實，然而，若通膨出現趨勢性的轉折將促使聯準會(Fed)轉而關注經濟成長以避免經濟硬著陸風險。目前美國勞動市場仍屬健康、服務業也展現強勁需求、實質利率水準偏低，種種跡象都顯示美國經濟現今尚無立即衰退風險。

第四季投資該如何布局？國泰投顧則提出5「D」投資術，這五「D」包括：Defensive（首重防禦）：低景氣循環、高定價能力的優質品牌企業；Dividend（追求高息）：受惠通膨兼具高息特質的基建與房地產；Decouple（景氣脫鉤）：因印度具有廣大內需市場、大陸官方則採寬鬆貨幣政策；Dynamic（動態調整）：目前應先控制波動、先守再攻的多重資產；Discipline（紀律投資）目前仍宜採逢低布局、定期定額布局。

至於百達資產管理研究發現，全球經濟即將來到後疫情時期擴張階段的尾聲，緊縮的金融環境、美國就業成長達高峰，以及巨大的產出缺口，都預告今年、明年將出現衰退，也會將帶來深遠的投資影響。因此，對於未來5年，建議投資人需要採取不同策略才能達到相同的成績。包括降低對成熟國家配置、提高新興市場資產以及注入更多的資金在另類資產，特別是大宗商品和黃金。