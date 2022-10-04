交通部在3日核定港務公司提報的「國際商港港埠業務費之項目及費率上限標準表調整方案」，港務公司也在4日公告，新費率方案將自明年元旦起實施。

港埠費率包含船舶停靠、貨物裝卸倉儲等各項港灣與棧埠作業收費項目，前次通盤調整為1998年，至今已24年沒有調整。由於各項物價指數、油價與薪資等均已大幅調漲，民營港埠服務業者均期盼能調漲以合理反映實際作業成本。

調整後的新費率以調漲10％為原則，並因應船舶大型化調整相關港灣收費級距：

（1）碇泊費：原6萬總噸以上，調整為6至12萬、12至18萬及18萬總噸以上級距

（2）曳船費：整併未滿1400匹馬力級距，原5000匹馬力以上，調整為5000至6000匹、6000至7000匹、7000匹以上馬力級距。

（3）帶解纜費：原1.5萬總噸以上，調整為1.5至3萬、3至6萬、6至12萬及12萬噸以上級距，並新增浮筒作業纜工費加成50％。

至於棧埠業務費則均以既有級距費率調整10％，如裝卸費、棧租費、碼頭通過費等。

港務公司表示，此次費率調整因項目眾多，涉及國內外航商、船代、貨主、港埠作業業者等各方關係人，溝通期間感謝參與討論公(工)會、業者代表良性互動與建議，使此次費率調整得以順利，期望能藉此改善港區作業環境，並帶動港埠服務業者提升服務品質及基層勞工薪資水準。

港務公司在今年初完成費率調整規劃後，並且分別在4、5月在辦理8場次座談，經綜整業者意見並評估對港口競爭力及物價影響；接著在6月22日辦理公開說明會，相關公(工)會業者於說明會充分溝通討論後無異議，港務公司將方案報交通部後，於10月3日獲交通部核定。