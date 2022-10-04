OPEN POINT APP慈善捐款2022年募款破千萬，且國旅經濟復甦，數位募款金額創新高。（7-11提供）

看好近年影音串流服務當道，一人付費訂閱、家庭好友共享的便利模式備受歡迎。超過1500萬會員的全家超商，其APP於2017年起陸續開創「隨買跨店取」、「訂閱制」服務後，再度瞄準消費者需求，於5日正式推出「家庭訂閱共享」服務；7-11自去年推出「OPEN POINT APP慈善捐款與訂閱制」，募款金額年成長率高達倍數，2022年募款成果更於短短9個月內突破千萬。

全家APP「訂閱制」服務，只要會員訂閱商品後，可再設定3位欲共享親友之手機號碼，完成後親友即可至店舖進行商品兌換；商品種類則加入牛乳、養樂多、麵包等日常重覆購買商品，再結合訂閱制既有跨店取、自動續訂、商品兌換期最長90天等優勢，適合家庭成員、同事好友一起分享。為慶祝「家庭訂閱共享」服務上線，5日起至11月15日，只要使用此服務與任1位親友共享商品，即可抽1年份光泉調味乳。

同時，跨通路的隨買寄取電子票券服務－「好享券」同步於全家APP上線。看好電子票券自用、贈禮兩相宜的龐大市場需求，全家會員APP即日起推出電子票券專區「好享券」，開賣各式吃喝玩樂的電子商品券，如怡客咖啡、頂呱呱、Cona’s妮娜巧克力夢想城堡門票等，無論購買、轉贈或兌換使用，即可於APP內完成，更可累積或折抵全家點數。為歡慶好享券上線，7日起至10日推出首波精選優惠，連續4天共有八月堂、起士公爵、COFFEE LAW與頂呱呱炸雞4品牌輪番上陣，指定商品享單件98折、5件95折優惠。

7-11則在去年5月推出OPEN POINT APP慈善捐款，累積募款金額超過1500萬，帶動低接觸募款金額占比成長超過10％，透過會員數位捐款大數據觀察到，捐款頻率最高TOP3城市分別為新北市、高雄市、台北市；捐款最大方TOP3星座分別為處女座、天蠍座、摩羯座；捐款訂閱制占比突破20％，顯見OPEN POINT會員已養成定期定額捐款習慣，更觀察到今年6至8月國旅經濟復甦，數位募款金額創新高，最高單月突破150萬，帶動7-11把愛找回來公益募款平台總募款金額創歷史新高。