王子邱勝翊今早(4)日被爆料半夜和友人在家開趴，發出巨大聲響擾人清夢，最後卻由母親出面道歉，在網路上掀起熱烈討論。對此，弟弟邱宇辰除了再度道歉，稍早也透過Instagram限時動態澄清當時狀況：「身為公眾人物該道歉的道歉，但事實是怎樣也讓大家知道。」

邱宇辰在IG的限時動態表示，控訴人指稱王子和友人「把家裡當練習場地」一詞，真的誇張了，「誰會在家當練習場地？」接著，他承認確實有幾次邀請朋友來家裡聚會時，有不小心太大聲吵到鄰居，「隔天就送了水果禮盒表達歉意誠意，可惜對方並沒有接收。」邱宇辰也認為自己誠意是有做到的。

邱宇辰除了再度道歉，稍早也透過Instagram限時動態澄清當時狀況。(圖/邱宇辰 IG)

此外，邱宇辰表示事後他們也有主動邀請主委與鄰居，一起開會討論解決方式，並買了消音器具裝在門上、椅腳上，也提醒朋友來家裡時要記得降低音量，「該做的都盡量做了。」

但奇怪的是，邱宇辰有次被警衛投訴他們家開趴很吵，「但那天我跟我哥根本不在家，只有我媽在」，這就是網友看到只有他媽媽出面的原因，而他非常生氣被鄰居認為把媽媽當擋箭牌，「老實說我看到影片很火，我不知道這用意是？？說推母親出來！？」如今爭議延燒不斷，邱宇辰還加碼附上一張與鄰居的對話截圖，感謝鄰居關心與幫忙澄清。