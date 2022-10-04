旗津一艘剛完工的[遠洋漁船去年3月下水，結果當場發生側傾的意外事件而登上新聞版面。一名黃姓男子刊登媒體臉書粉絲團網路新聞下方留言處發酸文，未料遭到一名空軍鄭姓阿兵哥留言反嗆「接下來是你家馬桶爆炸」，此舉讓黃認為遭到恐嚇怒向地檢署提告，鄭男遭到不起訴處分，但黃男認為自己精神受到痛苦，再提10萬民事求償，法官認為「並非每個軍人都有爆破專長」，且黃男是在提告後才得知鄭男軍人身分，因此駁回黃男之訴。

根據判決書，黃男主張：他與鄭姓男子2 人素不相識，但是他本身在民國110 年3 月27日，在社群軟體FACEBOOK張貼標題為「旗津新船下水『左翻沉海』圍觀民眾尖叫嚇傻」之新聞文章底下留言「國軍失事都還沒公祭，就大港開唱音樂祭，大港開唱就大港翻船，又久旱為不祥之兆」文字。

但鄭男為職業軍人，具有特殊專長，竟在該則新聞文章底下之留言，標註他的帳號並回覆「接下來是你家馬桶爆炸」加害生命、財產之恐嚇文字，造成他心生畏懼，且預告爆炸已超越一般人所能容忍之範圍，讓他受有精神上之痛苦，因此請求10萬元賠償。

法官認為，鄭男基於對於黃男之留言之不滿，而延續大港翻船不祥之兆的論述，反諷「接下來是你家馬桶爆炸」，無論是旗津新船下水「左翻沉海」、大港翻船、「你家馬桶爆炸」，三者之間均無任何必然之牽連關係，至多是兩人因立場不同表達其情緒感受（如唱衰不看好）而已。

法官也認定，黃男先前對鄭男所提起之恐嚇告訴已遭不起訴處分確定，因此只是黃男主觀認為遭恐嚇，並無侵害原告之意思。且黃男主張鄭男具有軍事專長，也是因收到地檢署結案書類時，才知道鄭男為職業軍人，當時距鄭男留言時間之後，且並不是全部職業軍人都有軍事爆破專長，而且鄭男已主動刪除當初留言，兩人間也沒再發生任何爭執情事，因此黃男權利並未受有損害，因此駁回，仍可上訴。。