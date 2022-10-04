民進黨新竹市長參選人沈慧虹4日表示，高虹安與吳子嘉日前舉辦董事長開講，抹黑沈慧虹「求官」，此事其競總已提告，而事後高虹安急切割聲稱自己「只是受邀」，卻被爆料當天頒發志工感謝狀，明明就是主辦人，真是攬功推過成習慣，都怪別人。

沈慧虹說，高虹安一再說謊、切割，先因吳子嘉抹黑，稱非活動主辦，現在又因為獎狀被抓包，上頭清楚載明活動由高虹安主辦，卻切割是志工團團長誤用。

沈慧虹怒批高虹安以及她的名嘴側翼，把柯文哲求才扭曲成求官，又抹黑林智堅貪汙，以不實言論企圖影響選舉，對此高虹安必須負責，不能永遠遇到問題就躲起來。

沈慧虹辦公室執行總幹事陳建名也怒轟，「董事長開講」網路節目10月1日有如高虹安造勢大會，除高虹安率民眾黨新竹縣市參選人參加，吳子嘉、李偉華、黃暐瀚及朱學恒也在會中擔任主講，吳子嘉更在會中散布不實謠言，將柯文哲求才抹黑成沈慧虹求官，高虹安在旁從未制止。

該集節目播出後遭質疑多處抹黑，高虹安急切割、對外宣稱「只是受邀參加」，卻遭支持者出示感謝狀打臉。

陳建名表示，高虹安說謊成性，感謝狀第1行標題就是由「高虹安競選辦公室」頒發，文中白紙黑字，感謝參與新竹市長參選人高虹安競選辦公室所「舉辦」的董事長開講活動，還附上高虹安簽名。

高虹安「受邀說」遭感謝狀打臉後，高虹安團隊今日再聲稱「志工團團長誤用」，千錯萬錯都是別人的錯，發動抹黑、出錯就切割、扮演政治受虐兒是高虹安慣用手法，陳建名也強調，高虹安這些行為已經造成選舉不良風氣，是最壞示範。

此外，針對與柯文哲碰面一事，沈慧虹回應，答應赴約是出於對好友黃珊珊的情誼與信任，而當時她作為新竹市副市長，對新竹市還有很多想做的事，忠於先把自己手上的事情做好，因此對台北職位並無考慮，因此婉拒柯市長的邀請，她也說，柯文哲自己曾說，「沈慧虹很死忠，挖了好幾次沒答應」，就是最好的證明。