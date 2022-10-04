據俄羅斯衛星通訊社報導，偽於中亞的土庫曼議會上院議長、前總統庫爾班古力別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）3日表示，阿什哈巴德（土庫曼首都）和北京正在致力於提高土庫曼對大陸的天然氣供應，已準備好就建設輸送至大陸的第4條天然氣管道路線可行性展開實質性討論。

土庫曼是大陸最大的、通過管道運輸的天然氣出口國。2021年向大陸供應約340億立方公尺天然氣，通過土庫曼－烏茲別克－哈薩克－大陸路線的3條管道運輸。

根據別爾德穆哈梅多夫在《人民日報》撰文指出，「土庫曼和中國合作的最重要優先方向是燃料和能源領域合作」。文中強調，考慮到大陸日益增長的需求和土庫曼資源基礎的可能性，就提高土庫曼天然氣供應量的問題，已準備好就建設土庫曼至大陸的第4條天然氣管道路線的可行性展開實質性討論。

據之前報導，正在討論的第4條支線，計畫將沿土庫曼－烏茲別克－塔吉克－吉爾吉斯－大陸的路線鋪設。隨著第4條天然氣管道路線的建設投用，土庫曼對大陸的天然氣供應量將達到每年650億立方公尺。