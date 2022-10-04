新竹一對林姓夫妻結婚多年，兩人共同經營雞肉飯店。林妻指控在隔壁養生館工作的馮姓女子，明知丈夫是有配偶的人，卻與林男發生不倫戀長達兩年半，憤而提告求償100萬。新竹地院一審僅判馮女賠償10萬，林妻不服上訴，高院認為10萬元顯屬過低，因此改判60萬，全案確定。

據判決書指出，林姓夫妻在民國87年結婚，並於110年12月經法院調解離婚；夫妻倆在新竹共同經營雞肉飯店，林妻指控在隔壁養生館工作之馮女，明知丈夫是有配偶之人，竟自105年至107年6月間，與丈夫以情侣關係同居並發生性行為，侵害她的配偶權，憤而提告求償100萬元。

馮女雖坦承與林男同居並發生性行為之事實，但稱並不知道林男有配偶，且兩人已於107年6、7月間分手，她因購置不動產而向銀行抵押借款，又因新冠肺炎疫情而影響收入，目前資力不佳，因此沒有錢可以賠償。

新竹地院一審時，僅判馮女賠償10萬，林妻不服上訴。

高院在開庭時傳林妻之胞妹作證，其稱曾在雞肉飯店兼職，姊夫是老闆，負責廚房部分，姊姊是老闆娘，在櫃臺做會計出納，她則負責櫃臺、收桌及上菜。她曾見過馮女，那時她在隔壁護膚店上班，姊夫只要上班時間有休息空檔，就會出去抽煙，馮女也會出來打招呼，兩人進而有認識有交談。她也提及馮女曾到店內用餐過，因此有聽過店內員工稱呼姊姊為老闆娘。

高院認為馮女明知隔壁雞肉飯店是林姓夫妻共同經營，知悉其交往之林男為有配偶之人，還與其交往長達2年半，持續時間非短，對林妻造成精神上痛苦之程度非輕，以及兩造之身分、地位、經濟狀況等一切情狀，一審10萬元，顯屬過低，因此改判60萬，全案確定。