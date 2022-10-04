阿聯酋航空榮獲2022 Skytrax全球最佳航空獎三大獎項，包括「最佳經濟艙」、「最佳經濟艙餐飲」及蟬聯17年的「最佳機上娛樂獎」。隨著國際旅遊復甦，台灣也逐步放寬邊境，台灣旅客很快就能透過阿聯酋航空的全球網絡重新踏上旅程，藉由每週四班自台北出發的航班，經杜拜飛往台灣人喜愛的法國、德國、奧地利、荷蘭及英國等歐洲國家，同時享受屢獲肯定的經濟艙及機上美饌與娛樂服務。

▲阿聯酋航空榮獲最佳經濟艙，提供旅客舒適美好的飛行體驗。 圖：阿聯酋航空／提供

阿聯酋航空致力提供旅客最佳的空中體驗，讓搭乘經濟艙的旅客可享受更寬敞的空間、精心調製的美食、豐富多樣的機上娛樂選擇，甚至還提供兒童玩具、經濟艙過夜包等貼心小物，讓旅客擁有舒適美好的飛行體驗。

因此，即便航空業經常面對縮減成本的壓力，阿聯酋航空仍積極進行長期投資，提升全艙等的產品及服務。阿聯酋航空曾投資逾20億美元提升機上體驗，改造範圍包括重新規劃120架飛機的座艙設計並升級全艙等產品，可說是航空史上最大改造計畫之一。

此外，阿聯酋航空亦投資超過3.5億美元，與Thales合作設置新世代機上娛樂系統，讓乘客於高空中享受5,000個高清頻道，未來也將於A350機隊中安裝其它高科技設備。Skytrax於阿聯酋航空宣佈兩項重大投資後頒發獎項，更彰顯對阿聯酋航空的肯定。

無論前往阿聯酋航空飛行網絡內130多個城市中任何一個目的地，經濟艙旅客都可期待充滿地域特色的季節美饌，包括豐盛的主菜、配菜以及當地美味甜點。阿聯酋航空樂於透過特製餐點慶祝全球各地的獨特文化與傳統，像是印度排燈節、耶誕節、齋戒月、宰牲節、農曆新年、慕尼黑啤酒節與印度歐南節等。

▲阿聯酋航空ice連續17年榮獲最佳機上娛樂系統獎。 圖：阿聯酋航空／提供

阿聯酋航空提供空中最全面且最先進的娛樂及通訊服務。ice蟬聯17年榮獲Skytrax全球機上娛樂大獎，提供40種語言選擇、超過5,000個娛樂頻道、4,000小時的電影與電視節目，以及近3,500小時的音樂與Podcast節目。除娛樂項目外，ice還提供一系列實用功能，例如：確認航班狀態、即時查看固定於機頭、機尾與機底的起飛及降落影像、全球首個機上購物平台－Emirates RED及直播電視。

ice是唯一提供Shahid獨家節目的機上娛樂系統。15個節目提供超過135小時的非常受歡迎的阿拉伯語內容，未來幾個月將陸續新增更多內容。阿聯酋航空亦是杜拜首家與HBO Max合作的航空公司，透過串流服務提供獨家熱門歌曲。

阿聯酋航空的機上體驗與來自130多個國家的國際化客艙機組人員密不可分，機組人員除了接受最佳機上服務培訓外，更透過與瑞士洛桑管理學院合作的嚴格培訓計劃，進而提升服務體驗，並著重於提供卓越、專注、創新與熱情的服務。 阿聯酋航空還針對細節提升旅客體驗，而這些細節對地球也有很大的影響。

經濟艙旅客可使用 100% 回收寶特瓶再製而成的舒適毛毯，特定長程航班的經濟艙旅客可享有以火、水、土和空氣四元素所設計的環保過夜包，提醒我們永續環保的重要，以保護地球的未來。過夜包中裝有襪子、眼罩、牙刷和牙膏及書籤，均採用回收材料製成。針對年幼的旅客，阿聯酋航空提供特製的絨毛玩具與毯子，以及腰包、行李袋與背包。所有兒童用品及玩具均由100%回收的原材料製成，其標籤或吊牌則以無毒的大豆油墨印製。

針對地面措施，阿聯酋航空一直努力打造零接觸旅行，旅客可選擇使用杜拜的生物識別通道辦理登機手續，完成入境手續並登機。除此之外，旅客還可於杜拜國際機場使用阿聯酋航空自助報到機。阿聯酋航空應用程式提供的數位功能表，提供零接觸體驗，旅客可透過該應用程式，創建個人ice播放清單。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）