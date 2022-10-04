中秋過後天氣逐漸涼爽，正是親子安排戶外活動的好時機，柳營尖山埤渡假村特別於10月份舉辦「尖山森友會 秋日野餐季」主題活動，推出「尖山埤野餐專案」及「毛主人門票1元」超值優惠，邀請親子及毛主人帶著毛小孩來到尖山埤渡假村的大草原上奔跑嬉戲，並享用豐盛的野餐。

雙十連假（10/8～10/10）尖山埤推出「水陸雙棲大冒險」結合獨木舟、立式划槳（SUP）、漆彈、烤披薩及遊園車等活動，讓遊客盡情暢玩尖山埤。

▲「湖面雙遊獨木舟×SUP」方案，提供獨木舟加立式划槳（SUP）體驗。 圖：台糖公司柳營尖山埤渡假村／提供

「尖山埤野餐專案」內容有輕食野餐籃（含三明治、餐包、沙拉、水果、餅乾及果汁）、遊園車及遊湖船券1張，每人299元（不含門票），需3日前線上預約並預付野餐費用，報名成功即可免費租借野餐墊。活動期間帶毛小孩入園，飼主本人獨享「入園門票1元」超值優惠（每隻寵物限優惠1人），機會難得，快帶家中的毛小孩們來渡假！

▲10月份的週末及雙十連假舉辦各項精彩活動。 圖：台糖公司柳營尖山埤渡假村／提供

10月份的週末及雙十連假舉辦「水陸雙棲大冒險」有「湖面雙遊獨木舟×SUP」方案提供獨木舟加立式划槳（SUP）體驗價每人1,299元（含門票）以及「森林漆遇PIZZA趴」含漆彈固定靶35發、PIZZA 6吋1份及遊園車，活動費299元/人（以上方案已含門票，需採線上報名）。

同時舉辦「HI我的昆蟲鄰居」生態體驗活動，提供昆蟲旅館介紹、欣賞動物巢箱紀錄片、打造獨有的昆蟲旅館，活動上下午各一場，採線上預約報名，6人成行。兒童收費500元（含門票、材料費、遊園車來回及鴨飼料），陪同家長依門票入園收費。家長們可以陪伴孩子一同學習昆蟲生態知識，在大自然裡度過更充實的假期。

▲國慶活動-尖山森友會-秋日野餐季。 圖：台糖公司柳營尖山埤渡假村／提供

10月15日（六）尖山埤渡假村舉辦「我向森林許一個夢」與慢慢來兒童市集及來來來野餐趴共同舉辦「慢慢來兒童市集×台糖兒童藝術節」大型兒童市集及野餐活動，搭配森林唯美野餐及行動餐車，提供昆蟲探索體驗及水上探險等活動，歡迎家長線上預約報名，活動當日12歲以下兒童享免費入園，陪同家長享半票75元門票優惠。

若想要參加更多不同的戶外活動，尖山埤渡假村特別結合樹谷生活科學園區內的農場、科博館、攀岩及繩索等活動，即日起至今年12月底前每週五、六、日推出「尖山埤樹谷2日遊」住宿專案，提供木屋四人房含早餐只要4,599元，每房再贈送400元餐飲抵用券。

「尖山森友會 秋日野餐季」活動結合藝術、野餐、寵物、昆蟲、水域及陸域活動等元素，提供適合親子休閒及毛小孩的玩樂天堂，躺在草原上盡情放空，享受秋日徐徐微風與陽光，度過輕鬆悠閒的歡樂假期。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）