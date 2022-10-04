國民黨立委呂玉玲4日在立法院質詢時提到，退役軍人的退撫基金、退休金應免扣稅，卻接獲民眾陳情被退輔會扣稅，她評估總金額高達2億至3億元，明明財政部公文、函式都說免扣稅，退輔會卻好像看不懂，迄今未退稅。由於呂玉玲質詢時多次打斷退輔會主委馮世寬談話，讓他動怒反嗆，「不要妳這種態度對退輔會講話」，強調退輔會盡責盡力、一直盡力爭取，並不是沒有動作。

呂玉玲說明，在軍公教年金改革過後，退役軍人的退撫基金、退休金免扣稅，卻有民眾陳情被退輔會扣稅，她評估被影響人數高達1萬2000人以上，退輔會多扣稅金將近2至3億元。事實上，財政部早在2019年6月發令退休金免扣所得稅，退輔會卻依然不改，並行文要財政部函釋。財政部於2022年4月發布函釋後，退輔會才知道要退稅，卻以電腦須升級才能造名冊為由，迄今未退稅。

由於財政部次長阮清華回應，退輔會是先課稅再補退，讓呂玉玲痛批，你們不承認錯誤，明明2019年公文寫得很清楚，年改前後全部退休金免扣稅，難道看不懂公文？請問退輔會知不知情？馮世寬則說，退輔會知悉此事，持續處理中。

因呂玉玲連番追問，退稅延宕4年多，多扣多少人稅金？究竟有沒有行文告訴退役軍人，何時才能退稅？讓馮世寬回應被打斷，忍不住動怒反嗆「退輔會不接受妳這樣的要求」，同時強調退輔會盡責盡力、一直盡力爭取，不是沒有動作，「不要妳這種態度對退輔會講話」。眼見馮世寬態度激動，在旁的行政院長蘇貞昌試圖拍肩緩和他的情緒。

呂玉玲緩頰說，她知道馮世寬有擔當才選擇說出這件事，希望退輔會回去後能加快腳步，趕在10月底前造出名冊，讓財政部退稅給退役軍人，保障他們的權利。馮世寬回應，「妳這個建議我接受」，蘇貞昌則承諾，此事攸關退役軍人權利，該退就應該儘早退。