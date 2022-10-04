2021年3月旗津一艘700噸級遠洋漁船剛新船下水就45度大側傾，畫面引發社會關注，黃姓男子在網路新聞下方開酸「國軍失事都還沒公祭，就大港開唱音樂祭，大港開唱就大港翻船，又久旱為不祥之兆」，鄭姓職業軍人不爽反嗆「你家馬桶爆炸」。黃男提告恐嚇不起訴後求償民事10萬元，高雄地院認為鄭男言論不算恐嚇，且不是每個軍人都有爆破專長，駁回黃男之訴。

2021年3月27日下午3點半，新聞媒體臉書粉專報導旗津新船下水側傾的新聞，黃男在新聞連結下方酸「國軍失事都還沒公祭，就大港開唱音樂祭，大港開唱就大港翻船，又久旱為不祥之兆」，身為職業軍人的鄭男不爽，反嗆「接下來是你家馬桶爆炸」。

黃男不滿遭嗆，告鄭男恐嚇，檢方偵結後認為罪證不足處分不起訴，黃男不死心另提民事求償10萬元。

高雄簡易庭法官認為，無論是旗津新船下水「左翻沉海」、大港翻船、「你家馬桶爆炸」，三者之間均無任何必然之牽連關係，最多僅能認定黃男、鄭男兩人因立場不同，表達情緒感受而已。縱使鄭男言論用字不妥、帶有令黃男難受的語意，也沒有要加害黃男生命、身體或財產之具體實施情節描述，不算恐嚇。

法官審酌鄭男回覆黃男的留言時間相差頗大，且「不是每個軍人都有爆破專長」，認定黃男求償10萬元無理由，駁回他的請求，全案仍可上訴。