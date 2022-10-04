毅嘉(2402)第三季營收20.82億元，季增加24%、年增加29%，累計前三季營收55.18億元，為近七年同期的新高水準。毅嘉今(4)日開高震盪拉高，盤中放量大漲逾6%。站穩所有均線。

毅嘉9月自結合併營收金額約為7.79億元，年增加54%，其中軟板整合元件產品之營收為5.92億元，機構整合元件產品之營收為1.87億元。

毅嘉表示，9月合併營收持續受惠於車用及穿戴產品的需求，再度攀高來到7.79億元，單月合併營收續創今年新高，累積第三季單季之合併營收為20.82億元，季增加24%、年增加29%，而累積今前三季度之集團合併營收金額則為新55.18億元，年增加13%，亦為近七年同期的新高水準。

展望未來，毅嘉表示，雖然消費性電子產品的需求轉疲，但車用供應鏈缺料情況逐步緩解，預期毅嘉全年度的營運，仍將在車用產品需求穩健成長趨勢的帶動下攀峰。