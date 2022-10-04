宜家(IKEA)執行長Jesper Brodin在周一指出，宜家的家庭配送服務到2025年將完全地由電動車進行；此亦為該全球第一大傢俱品牌在未來8年實現降低溫室氣體排放的努力之一。

在接受路透採訪時，Brodin說，一些城市已經實現了電動化家庭配送，許多城市正在努力建造基礎建設；而某些地方可能會遭遇到挑戰。

執行長說，基本上到2025年，客戶就能從宜家獲得電動化的配送服務。

此舉為宜家到2030年實現氣候正向的目標之一，即溫室氣體的減少，必須要大於包括整個供應鏈的排放。該公司在今年一月宣布此一目標。

宜家母公司Ingka集團自2009年以來投資風電和太陽能專案約30億歐元，該集團的再生能源產量已經超越了集團能源消耗量。

Ingka集團也計畫到2030年投資65億歐元，讓供應鏈更多地使用再生能源。Ingka目前擁有575座風力渦輪機，20個太陽能發電園區，以及93.5萬塊安裝在宜家商店和倉儲中心的太陽能面板。