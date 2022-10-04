效法Netflix、Spotify等影音串流平台，超商二哥全家（5903）4日宣布推出全新的「家庭訂閱共享」服務，提供牛奶、麵包、養樂多等家庭日常購買重覆性高的商品，1人訂閱可4人雲端同享，從個人需求延伸到家庭需求。

全家從2017年起率先推出「隨買跨店取」、「訂閱制」等服務，廣獲好評，目前全家APP已累積超過1,500萬龐大會員基礎，公司決定延伸優勢，今天宣布推出全新的「家庭訂閱共享」服務，以原本的訂閱制服務為基礎，會員訂閱商品後，可設定3位欲共享親友的手機號碼，完成後親友也可至店舖進行商品兌換。

全家主管表示，這個靈感主要是看到Netflix等影音串流平台，都有推出一人付費訂閱、家庭好友共享的便利模式。

而全家根據先前推出隨買跨店取的寄杯服務的經驗，進行大數據追蹤，發現許多消費者為了享優惠一次大量購買寄杯，之後透過會員轉贈，一年累計筆數超過上億筆。而且轉贈對象多半固定，例如媽媽買牛奶，轉贈給孩子領取；丈夫買咖啡，轉贈給太太等。

因此全家決定推出家庭訂閱共享服務，簡化整個流程，商品種類也加入牛乳、養樂多、麵包等日常購買重覆性高的商品，適合家庭成員、同事好友一起分享。

市場人士觀察，全家的家庭訂閱共享服務，將狠踩超市地盤。過去超市主要提供方便、商品價格較高，主要滿足個人需求；而超市商品份量大、價格便宜，以家庭需求為主。如今全家推出家庭訂閱共享服務，從個人需求延伸到家庭需求，對超市將產生一定的殺傷力。

如過去很多消費者習慣到超市買鮮奶，但現在超商一次購買寄杯有優惠，價格已和超市差不多，而且可以分次、就近領取，更加方便，成功吸走不少超市客源。