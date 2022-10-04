太魯閣峽谷音樂節主打「坐看峽谷聽音樂」，自2002年舉辦迄今廣獲好評，今年適逢活動20周年，22日將在太魯閣台地登場，豐富內容分上、下午2場次演出，不過台地當天會實施交通管制，太管處也安排接駁專車，免費接駁民眾從新城車站往返會場。

太魯閣峽谷音樂節以天為幕、以地為席，民眾坐在太魯閣台地的大片草原上，一邊聆聽迴盪山谷間的曼妙旋律及自然聲響，一邊欣賞眼前的群山溪谷美景，特別的視覺與聽覺體驗，自2002年舉辦迄今，每年總吸引上千人參加，已成東台灣年度音樂盛事之一。

太魯閣峽谷音樂節今年邁入20年周年，將於本月22日登場，主辦單位太魯閣國家公園管理處今舉辦開幕儀式，邀請花蓮高工原民舞蹈團及台北愛樂交響樂團演出，宣告活動即將起跑。

太管處處長楊金臻表示，去年疫情影響停辦，今年在全民齊心落實防疫下如期舉辦，實屬不易，此次活動節目相當豐富，分上、下午2場次演出，不過太魯閣國家公園因位在原民鄉鎮，活動內容除有流行音樂及古典音樂外，也會緊扣原民歌舞。

太管處為了活動品質，當天上午8時至下午6時將在太魯閣台地實施交通管制，禁止車輛進入，並安排專車，於上午9時至下午5時30分，平均每10分鐘1班車，免費接駁民眾自新城（太魯閣）車站往返會場，途中不停靠；台鐵部分列車則加停新城站，方便民眾搭乘接駁專車。

太管處表示，峽谷音樂節上午場為10時30分至中午12時，演出團體有原民歌手王宏恩、耕莘·撒耘與銅蘭國小、東華大學原民院舞團和四維高中舞蹈團；下午場則是2時到4時半，由花蓮高工舞蹈團、留聲樂團、范德騰與許哲誠雙鋼琴、台北愛樂交響樂團，及男高音謝孟哲與女高音王薈榕等人演出。